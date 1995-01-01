Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Девушка дня Все блоги -

    Девушка Чалова: лучшего российского форварда свел с ней бывший одноклубник

    2 ноября, 11:37
    Знакомьтесь, Валерия Федотова.

    Федор Чалов в порядке в этом сезоне: в 13 матчах РПЛ он забил 7 голов – это делает его вторым бомбардиром чемпионата (после Матео Кассьеры из «Зенита») на данный момент. И, кажется, мы знаем источник вдохновения Чалова – его девушка Валерия.

    Федора и Валерию познакомил его бывший одноклубник Александар Станисавлевич: «Лера – лучшая подруга моей бывшей девушки Алисы. Как-то я сказал Феде: «Есть подруга. Пошли». Первый раз мы сидели все вместе, вчетвером, в кафе Babetta. После этой встречи у них как-то все закрутилось-завертелось. До этого мы тоже гуляли со многими девочками, но это все было несерьезно. А с Лерой они уже три года вместе. Она его поддержка и опора.

    В подарках, которые Чалов дарит девушке или родителям, проявляется его творческое начало. Никогда не вручит что-то обычное, из серии «цветы-конфеты». Будет долго думать, чтобы обрадовать чем-то незаурядным родных, да и команду тоже».

    Чалов редко говорит о личной жизни, но периодически выкладывает фото с девушкой. То интервью Станисавлевич давал в 2019-м – Валерия и Федор все еще вместе.

    Фото: соцсети Валерии Федотовой

    Как выглядит лучшая футболистка планеты – великолепна и на поле, и на пляже

    Прелестная аргентинка – жена лучшего игрока РПЛ прямо сейчас

    Все девушки, с которыми встречался Криштиану Роналду

    Новый тур РПЛ приближается: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6568

      Enter2006 2 ноября, 21:30

      Ну вот, можно же быть симпатичной не накачивая задницу и губы! Естественная и тем намного привлекательнее ботексных и силиконовых трансформеров! )

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3606

      momwig_ 2 ноября, 21:13

      Ну вот это наш человек. Хоть и конь. Девушка кривоноженькая, страшноватенькая... Не модель, а подруга. Возможно, верной будет всю жизнь, как бы не "первой очереди" девченка. Но и игрок - не топ! Гармоничная пара. Счастья!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +257

      Купа Купыч > momwig_ 2 ноября, 22:23

      Она конным спортом занимается и подруга коня,поэтому ноги кривые.Все по делу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Sergey-Martinov-yandex > momwig_ 3 ноября, 10:11

      От Заремы поди прешься? Она точно топ. Доказано жизнью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2468

      Fialet 2 ноября, 13:35

      Вот она мне нравится.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +198

      biber ru > Fialet 2 ноября, 14:27

      И мне!

      4
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+