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Девушка Чалова: лучшего российского форварда свел с ней бывший одноклубник

Федор Чалов в порядке в этом сезоне: в 13 матчах РПЛ он забил 7 голов – это делает его вторым бомбардиром чемпионата (после Матео Кассьеры из «Зенита») на данный момент. И, кажется, мы знаем источник вдохновения Чалова – его девушка Валерия.

Федора и Валерию познакомил его бывший одноклубник Александар Станисавлевич: «Лера – лучшая подруга моей бывшей девушки Алисы. Как-то я сказал Феде: «Есть подруга. Пошли». Первый раз мы сидели все вместе, вчетвером, в кафе Babetta. После этой встречи у них как-то все закрутилось-завертелось. До этого мы тоже гуляли со многими девочками, но это все было несерьезно. А с Лерой они уже три года вместе. Она его поддержка и опора.

В подарках, которые Чалов дарит девушке или родителям, проявляется его творческое начало. Никогда не вручит что-то обычное, из серии «цветы-конфеты». Будет долго думать, чтобы обрадовать чем-то незаурядным родных, да и команду тоже».

Чалов редко говорит о личной жизни, но периодически выкладывает фото с девушкой. То интервью Станисавлевич давал в 2019-м – Валерия и Федор все еще вместе.

Фото: соцсети Валерии Федотовой

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Комментарии (5)
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Fialet
1698921335
Вот она мне нравится.
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momwig_
1698948826
Ну вот это наш человек. Хоть и конь. Девушка кривоноженькая, страшноватенькая... Не модель, а подруга. Возможно, верной будет всю жизнь, как бы не "первой очереди" девченка. Но и игрок - не топ! Гармоничная пара. Счастья!
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Enter2006
1698949843
Ну вот, можно же быть симпатичной не накачивая задницу и губы! Естественная и тем намного привлекательнее ботексных и силиконовых трансформеров! )
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