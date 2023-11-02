Девушка Чалова: лучшего российского форварда свел с ней бывший одноклубник

Федор Чалов в порядке в этом сезоне: в 13 матчах РПЛ он забил 7 голов – это делает его вторым бомбардиром чемпионата (после Матео Кассьеры из «Зенита») на данный момент. И, кажется, мы знаем источник вдохновения Чалова – его девушка Валерия.

Федора и Валерию познакомил его бывший одноклубник Александар Станисавлевич: «Лера – лучшая подруга моей бывшей девушки Алисы. Как-то я сказал Феде: «Есть подруга. Пошли». Первый раз мы сидели все вместе, вчетвером, в кафе Babetta. После этой встречи у них как-то все закрутилось-завертелось. До этого мы тоже гуляли со многими девочками, но это все было несерьезно. А с Лерой они уже три года вместе. Она его поддержка и опора.

В подарках, которые Чалов дарит девушке или родителям, проявляется его творческое начало. Никогда не вручит что-то обычное, из серии «цветы-конфеты». Будет долго думать, чтобы обрадовать чем-то незаурядным родных, да и команду тоже».

Чалов редко говорит о личной жизни, но периодически выкладывает фото с девушкой. То интервью Станисавлевич давал в 2019-м – Валерия и Федор все еще вместе.

Фото: соцсети Валерии Федотовой

Как выглядит лучшая футболистка планеты – великолепна и на поле, и на пляже

Прелестная аргентинка – жена лучшего игрока РПЛ прямо сейчас

Все девушки, с которыми встречался Криштиану Роналду

Новый тур РПЛ приближается: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽