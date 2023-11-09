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Скай Бри – звезда OnlyFans, которой пишут футболисты «Манчестер Юнайтед»

Скай Бри – популярная модель и блогер. Она раскрутилась еще в 2021 году, участвуя в фотосессиях для различных брендов. Но настоящую популярность Бри получила благодаря откровенным снимкам для сайта OnlyFans. Еще одна причина ажиотажа вокруг нее – слухи о романе с блогером и боксером Джейком Полом. Пара много раз выкладывала совместные фото, на одном из них они даже засняли поцелуй.

Обычное дело, что Скай Бри получает массу сообщений от селебрити. Футболисты ей тоже пишут – недавно, например, она рассказала о внимании от игроков «Ман Юнайтед». Но конкретные фамилии не назвала:

«В последнее время мне в директ писали так много футболистов, что это даже странно. Внезапно их стало очень много. Среди них были даже те, что играют в очень популярных клубах. Например, в «Манчестер Юнайтед». Что, черт возьми, происходит?»

Фото: соцсети Скай Бри

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Комментарии (3)
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JD15
1699533366
Какая большая футбольная новость у нас тут... Глаз не отвести...
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k611
1699544743
Понятно что популярность ей принёс не интеллект. Вроде сайт футбольный, а столько ненужной информации не имеющей отношения к спорту номер 1.
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