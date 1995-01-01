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    Джессика Кроос: как выглядит жена лучшего распасовщика планеты

    31 мая, 22:18
    Супруги планируют выиграть Лигу чемпионов и укатить на Мальорку.

    Тони Кроос готовится провести свой последний матч за «Реал». У него осталась всего одна, но самая важная мадридская миссия – выиграть вместе с командой решающий матч Лиги чемпионов. В финале Кроссу и его товарищем будет противостоять дортмундская «Боруссия». Предстоящая встреча станет красивым завершением десятилетней карьеры Тони в «Реале». Этот путь был славным, полным побед и выигранных трофеев. Кроос всегда оставался важнейшим для Мадрида игроком, одним из лидеров команды, большим мастером стандартных положений и передач любой дальности и сложности. И вот теперь этот путь завершается в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Трудно представить более подходящую афишу для прощального матча, не правда ли?

    Финальный матч на главном британском стадионе наверняка посетят самые главные болельщики Кросса, его персональная группа поддержки: жена Джессика и трое детей – Леон, Амели и Фин. Посещение игр с участием Крооса-старшего давно стало семейной традицией.

    Тони и Джессика знакомы много лет. Впервые встретились в 2008-м, спустя пять лет у них родился первенец. Супруги не любят афишировать подробности личной жизни. Они даже поженились тайно. Джессика руководит благотворительным фондом имени Тони Крооса. Организация помогает детям с тяжелыми генетическими заболеваниями. В социальных сетях Джессики не найдешь откровенных фотографий, зато там много снимков, сделанных после победных матчей.

    Кросс и его семья много времени проводят на Мальорке. Именно там супруги и планируют жить после того, как Тони завершит карьеру. Ждать осталось недолго – в ближайшую субботу Кроос постарается в шестой раз выиграть Лигу чемпионов. Ну а потом вместе с Джессикой и детьми можно смело отправляться на остров мечты.

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    Комментарии (8)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717192156
    Симпатичная, на евро 2024 Бундестим будет сложно, ответственность перед трибунами
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    Алексей З
    1717208652
    Красивая семья !!!
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    JIEGEHDA
    1717214963
    И давно КРООС стал лучшим распасовшиком планеты??? Там где то КДБ смеётся
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    САНЁК17
    1717229262
    Главное она с одеждой:) а не пышными…….
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    Semenycch
    1717249457
    Приятная взгляду женщина, а не модель женщины.
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