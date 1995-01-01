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    Алина Карапетян – обворожительная жена лучшего полузащитника РПЛ

    Сегодня, 15:29
    Скоро может переехать вместе с мужем в Рим, Турин или Амстердам.

    Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян точно может быть доволен минувшим сезоном. Его команда впервые в своей истории финишировала на втором месте в Премьер-Лиге (да, долгожданного чемпионства так и не случилось, но и второе место можно считать для краснодарцев безусловным успехом). Сам Сперцян получил престижную премию «Герои РПЛ» как лучший полузащитник сезона. СМИ не раз сообщали об интересу к игроку со стороны европейских топ-клубов. «Ювентус», «Лацио», «Аякс»… где в итоге окажется хавбек? Ясно одно: в любом футбольном приключении Эдуарда точно будет сопровождать главная болельщица. Это его жена – Алина Карапетян.

    В июне прошлого года на официальном сайте «Краснодара» появилось сообщение: «Поздравляем с бракосочетанием Эдуарда Сперцяна и его избранницу Алину! Желаем молодым счастья, любви, взаимопонимания и долгих лет вместе!» – благодаря этому посту болельщики команды узнали о важном событии в жизни игрока.

    Алина и Эдуард тщательно скрывают подробности своей личной жизни. Известно лишь, что свадьбу они сыграли в Пятигорске. Были и выкуп невесты, и шикарное платье, и танцы под зажигательную музыку.

    Что значит жизнь профессионального футболиста, Алина знает не понаслышке: она родственница бывшего форварда сборной Армении, «Тамбова» и «Сочи» Александра Карапетяна!

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    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии (4)
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    алдан2014
    1718196842
    Бомбардир! Остановись!... Дальше мы знаем,что будет
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    Freyd
    1718197834
    Тема сисек не раскрыта.
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    TIMOTHY
    1718200076
    У армянина почти всегда жена армянка! Такие они армяне
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