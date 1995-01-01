Алина Карапетян – обворожительная жена лучшего полузащитника РПЛ

Скоро может переехать вместе с мужем в Рим, Турин или Амстердам.

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян точно может быть доволен минувшим сезоном. Его команда впервые в своей истории финишировала на втором месте в Премьер-Лиге (да, долгожданного чемпионства так и не случилось, но и второе место можно считать для краснодарцев безусловным успехом). Сам Сперцян получил престижную премию «Герои РПЛ» как лучший полузащитник сезона. СМИ не раз сообщали об интересу к игроку со стороны европейских топ-клубов. «Ювентус», «Лацио», «Аякс»… где в итоге окажется хавбек? Ясно одно: в любом футбольном приключении Эдуарда точно будет сопровождать главная болельщица. Это его жена – Алина Карапетян.

В июне прошлого года на официальном сайте «Краснодара» появилось сообщение: «Поздравляем с бракосочетанием Эдуарда Сперцяна и его избранницу Алину! Желаем молодым счастья, любви, взаимопонимания и долгих лет вместе!» – благодаря этому посту болельщики команды узнали о важном событии в жизни игрока.

Алина и Эдуард тщательно скрывают подробности своей личной жизни. Известно лишь, что свадьбу они сыграли в Пятигорске. Были и выкуп невесты, и шикарное платье, и танцы под зажигательную музыку.

Что значит жизнь профессионального футболиста, Алина знает не понаслышке: она родственница бывшего форварда сборной Армении, «Тамбова» и «Сочи» Александра Карапетяна!

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