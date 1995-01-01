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    Сексуальная бразильская модель, утверждающая, что забеременела от Неймара

    Сегодня, 16:47
    Бразилец активно восстанавливается после полученной травмы.

    Неймар все еще вне игры – нападающий «Аль-Хиляля» продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой пропустил большую часть сезона. СМИ в этом году гораздо больше внимания посвящают событиям в личной жизни игрока, чем его футбольной карьере. Сообщалось, что осенью 2023-го бразилец расстался с моделью Бруной Бьянкарди, родившей ему дочку. О завершении бурного романа с футболистом девушка объявила в соцсетях. Пишут, что пара распалась из-за многочисленных измен Неймара. И вот теперь репортеры разузнали о новой возлюбленной бразильца.

    Это Аманда Кимберли, модель из Сан-Паулу. Красотка участвовала в популярном реалити-шоу «Ты тот самый?» на MTV – аналоге российского шоу «Дом-2». Кимберли активно ведет соцсети, радует подписчиков откровенными фотосессиями. А еще – занимается благотворительностью.

    Аманда утверждает, что забеременела от Неймара. Сам игрок, по данным СМИ, не доверяет красотке и намерен в дальнейшем сделать тест на отцовство. Вот такая выходит мыльная опера с известным футболистом в главной роли.

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    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии (19)
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    The only one
    1717682316
    и чё?
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    Semenycch
    1717682532
    Очередная финансовая институтка!
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    baggio80
    1717683706
    Не чего красивого манекен из магазина одежды вот и все пластиковая
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    Fialet
    1717693048
    Фактически модель - равно проститутка.
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    Suvorov71
    1717696687
    Вот кого в помойку надо, а то там одни импотенты, сразу в России будет прирост насиления
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