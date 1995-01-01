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    Редчайшие кадры: с кем встречается юный талант «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер

    Сегодня, 00:28
    Дуру Найман – талантливая баскетболистка и возлюбленная лучшего дебютанта в истории Евро.

    Турецкий полузащитник Арда Гюлер круто стартовал на чемпионате Европы. В матче 1-го тура он блеснул шикарным победным голом в ворота сборной Грузии. 19-летний хавбек стал самым молодым игроком, забившим в своей дебютной встрече на Евро. Ранее рекорд принадлежал Криштиану Роналду.

    Гюлер своей не по годам зрелой игрой восхитил миллионы болельщиков по всему миру. А особенно его успехам радовалась главная фанатка и возлюбленная футболиста – Дуру Найман. Известно, что она спортсменка, играет в составе женского «Галатасарая» – непримиримого соперника «Фенербахче», за который раньше выступал Гюлер. В интернете есть ролик с самыми яркими бросками, блок-шотами и перехватами в исполнении 18-летний красотки. Посмотрите, вам точно понравится!

    А еще Найман снимает ролики для тик-тока. Ведет закрытый аккаунт с 25 тысячами подписчиков. Но она точно не похожа на типичных блогеров – девушка избегает публичности, скрывается от СМИ. В сети можно найти лишь несколько ее фотографий. Спортивную карьеру турчанка совмещает с учебой в ISDE University – юридической бизнес-школе Мадрида.

    Но в эти дни Найман точно думает не об экзаменах. Она приехала в Германию, чтобы поддержать своего парня на чемпионате Европы. Дебют Гюлеру явно удался. Впереди – матч со сборной Португалии.

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
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    Редчайшие кадры...Никто и никогда не снимал это. Встречайте --то что вы ни у кого не видели.Только на Бомбардире Гы гы
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