Редчайшие кадры: с кем встречается юный талант «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер

Дуру Найман – талантливая баскетболистка и возлюбленная лучшего дебютанта в истории Евро.

Турецкий полузащитник Арда Гюлер круто стартовал на чемпионате Европы. В матче 1-го тура он блеснул шикарным победным голом в ворота сборной Грузии. 19-летний хавбек стал самым молодым игроком, забившим в своей дебютной встрече на Евро. Ранее рекорд принадлежал Криштиану Роналду.

Гюлер своей не по годам зрелой игрой восхитил миллионы болельщиков по всему миру. А особенно его успехам радовалась главная фанатка и возлюбленная футболиста – Дуру Найман. Известно, что она спортсменка, играет в составе женского «Галатасарая» – непримиримого соперника «Фенербахче», за который раньше выступал Гюлер. В интернете есть ролик с самыми яркими бросками, блок-шотами и перехватами в исполнении 18-летний красотки. Посмотрите, вам точно понравится!

А еще Найман снимает ролики для тик-тока. Ведет закрытый аккаунт с 25 тысячами подписчиков. Но она точно не похожа на типичных блогеров – девушка избегает публичности, скрывается от СМИ. В сети можно найти лишь несколько ее фотографий. Спортивную карьеру турчанка совмещает с учебой в ISDE University – юридической бизнес-школе Мадрида.

Но в эти дни Найман точно думает не об экзаменах. Она приехала в Германию, чтобы поддержать своего парня на чемпионате Европы. Дебют Гюлеру явно удался. Впереди – матч со сборной Португалии.