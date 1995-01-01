Ваня Боснич: редкие кадры жены Модрича, который драматично вылетел с Евро-2024

Она представляла интересы футболиста при переходе в «Реал».

Нетрудно сбиться со счета, перечисляя все крупные международные турниры, в которых принимал участие Лука Модрич. Чемпионат Европы в Германии стал для хорвата девятым в этом списке. Хавбек «Реала» выигрывал серебро ЧМ-2018 и бронзу ЧМ-2022, а еще доходил до финала Лиги наций.

На Евро-2024 Модрич сделал все для выхода Хорватии в плей-офф – даже забил гол Италии, став самым возрастным автором гола в истории турнира. Но его сборная упустила победу на 98-й минуте и не вышла из группы.

Главная фанатка Луки – его очаровательная супруга. С Ваней Боснич хорват познакомился много лет назад. Модрич тогда еще выступал за «Динамо» из Загреба. Девушка стала первым агентом полузащитника. Именно она представляла его интересы при переходе из «Тоттенхэма» в «Реал». Возлюбленные сыграли свадьбу в 2010-м году. Шафером со стороны жениха стал бывший одноклубник Модрича Ведран Чорлука. Через три недели после торжественной церемонии у Луки и его избранницы родился первенец – сын Ивано. Спустя три года мальчик стал старшим братом – в семье появилась дочь Эмма. Еще через четыре года родилась София.

Ваня Боснич не ведет соцсети и всячески избегает публичности. Модрич тоже вне футбольного поля ведет себя максимально сдержанно. У них прекрасная гармоничная семья. А когда у футболиста дома полный порядок – карьера тоже развивается наилучшим образом. Совсем как у Луки Модрича.

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