«Салернитана» – о подписании Диего Косты: «Чудо пока не случилось»

Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини высказался о возможном подписании экс-форварда «Челси» и «Атлетико» Диего Косты.

«Диего Коста все еще ищет новый клуб. Чудо может произойти, но пока не случилось», – сказал Сабатини.

Коста в январе покинул «Атлетико Минейро» спустя 5 месяцев после перехода.

Он забил 5 голов в 19 матчах.

С командой форвард выиграл чемпионат и Кубок Бразилии.

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