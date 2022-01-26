«Салернитана» – о подписании Диего Косты: «Чудо пока не случилось»

Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини высказался о возможном подписании экс-форварда «Челси» и «Атлетико» Диего Косты.
«Диего Коста все еще ищет новый клуб. Чудо может произойти, но пока не случилось», – сказал Сабатини.
- Коста в январе покинул «Атлетико Минейро» спустя 5 месяцев после перехода.
- Он забил 5 голов в 19 матчах.
- С командой форвард выиграл чемпионат и Кубок Бразилии.
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Источник: Football Italia