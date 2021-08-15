Диего Коста стал одноклубником Халка в «Атлетико Минейро»

Как и ожидалось, нападающий Диего Коста пополнил бразильский «Атлетико Минейро». Контракт рассчитан на два года. Зарплата – 2,6 миллиона евро в год.

Таким образом, Коста стал одноклубником экс-зенитовца Халка.