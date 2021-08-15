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    Диего Коста стал одноклубником Халка в «Атлетико Минейро»

    Как и ожидалось, нападающий Диего Коста пополнил бразильский «Атлетико Минейро». Контракт рассчитан на два года. Зарплата – 2,6 миллиона евро в год.

    Таким образом, Коста стал одноклубником экс-зенитовца Халка.

    • Подписать Косту пытался «Бешикташ».
    • Последним клубом Косты был «Атлетико», который он покинул в прошлом году.
    • С мадридцами он дважды брал Лигу Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Атлетико Минейро»

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