Диего Коста стал одноклубником Халка в «Атлетико Минейро»

Как и ожидалось, нападающий Диего Коста пополнил бразильский «Атлетико Минейро». Контракт рассчитан на два года. Зарплата – 2,6 миллиона евро в год.
Таким образом, Коста стал одноклубником экс-зенитовца Халка.
- Подписать Косту пытался «Бешикташ».
- Последним клубом Косты был «Атлетико», который он покинул в прошлом году.
- С мадридцами он дважды брал Лигу Европы.
Do mundo para Belo Horizonte: @DiegoCosta agora é do Clube Atlético Mineiro! #DiegoCostaNoGalo pic.twitter.com/mvIEZmIADx— Atlético (@Atletico) August 15, 2021