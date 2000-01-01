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Диего Коста: «Халк позвал меня ночевать в одной комнате. Я ответил: «Ты соблазняешь меня своей задницей»

Бывший форвард «Атлетико Минейро» Диего Коста рассказал, как пошутил над экс-одноклубником Халком.

«Он был и остается великой звездой этой команды. Когда я перешел в клуб, он первым позвонил мне и позвал ночевать в одной комнате.

Я ответил ему: «Халк, ты соблазняешь меня своей задницей». Мы были очень хорошими друзьями», – сказал Коста.

  • Испанец покинул «Атлетико Минейро» в январе.
  • В 2021 году он с Халком привел команду к чемпионству в Бразилии.

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Источник: Talk Sport

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Комментарии13
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    Рейтинг: +227

    Номэд 5 минут назад

    Ну, после раздевалки с дзюпой и азмуном, как то не удивлён. Светлосиние полностью оправдывают свои клубные цвета.

    0
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    Рейтинг: +7557

    vladik12 2 часа назад

    А что вы хотели после "Бзенита", епт? Что Халк останется натуралом?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +2035

    ItalianFootball 2 часа назад

    Нет лучше влагалища чем очко товарища. Слыхали, слыхали.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +10315

    Алексей З 2 часа назад

    Бомбардир , это то что больше всего вас привлекает в футболе ?
    Всем конечно поХ на РЕПУТАЦИЮ, но...

    6
    Ответить
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    Рейтинг: +7557

    vladik12 > Алексей З 2 часа назад

    Эта новость станет лидером по просмотрам за день. Поэтому они все делают правильно. Рейтинговая вещь - значит, должна быть.
    Включайте голову!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +10315

    Алексей З > vladik12 2 часа назад

    Голову ты включай.
    Репутация , главное для издания должно быть.
    Выложи голую задницу и просмотров будет много у соответственного контингента.
    Только Бомбардир себя с футболом ассоциирует , а не с "желтухой ". Может ошибаюсь...

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +3230

    Fancyfall 2 часа назад

    "горячий чай и горячий душ - средство от естественных нужд" (с)
    ппц, новость!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4629

    Красногорск_Фан 3 часа назад

    Не сомневаюсь, что в мужской раздевалке спортивной команды много таких шуток ежедневно. А в женской еще больше. Молодые спортсмены , гормоны в голову стучат.

    0
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    Рейтинг: +491

    (Меня за банили) 3 часа назад

    Так вот откуда у Зюбы травма психологическая.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +15920

    житель СПб 3 часа назад

    Администраторы, как Вам не стыдно! - такие новости распространять.

    4
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    Рейтинг: +19574

    Аvenger > житель СПб 3 часа назад

    Администраторам не стыдно. Потому что сами "не буду печатать это слово "

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +6843

    nik55 > житель СПб 3 часа назад

    они сами в теме

    3
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    Рейтинг: +449

    Жорик секс обжорик 3 часа назад

    Главные новости которые мы заслужили...

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