Диего Коста: «Халк позвал меня ночевать в одной комнате. Я ответил: «Ты соблазняешь меня своей задницей»

Бывший форвард «Атлетико Минейро» Диего Коста рассказал, как пошутил над экс-одноклубником Халком.

«Он был и остается великой звездой этой команды. Когда я перешел в клуб, он первым позвонил мне и позвал ночевать в одной комнате.

Я ответил ему: «Халк, ты соблазняешь меня своей задницей». Мы были очень хорошими друзьями», – сказал Коста.

Испанец покинул «Атлетико Минейро» в январе.

В 2021 году он с Халком привел команду к чемпионству в Бразилии.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно