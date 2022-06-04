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  • Диего Коста: «Халк позвал меня ночевать в одной комнате. Я ответил: «Ты соблазняешь меня своей задницей»

Диего Коста: «Халк позвал меня ночевать в одной комнате. Я ответил: «Ты соблазняешь меня своей задницей»

4 июня 2022, 08:38
10

Бывший форвард «Атлетико Минейро» Диего Коста рассказал, как пошутил над экс-одноклубником Халком.

«Он был и остается великой звездой этой команды. Когда я перешел в клуб, он первым позвонил мне и позвал ночевать в одной комнате.

Я ответил ему: «Халк, ты соблазняешь меня своей задницей». Мы были очень хорошими друзьями», – сказал Коста.

  • Испанец покинул «Атлетико Минейро» в январе.
  • В 2021 году он с Халком привел команду к чемпионству в Бразилии.

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Источник: Talk Sport
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Халк Коста Диего
Комментарии (10)
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Жорик кекс обжорик
1654322488
Главные новости которые мы заслужили...
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житель СПб
1654322586
Администраторы, как Вам не стыдно! - такие новости распространять.
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(Меня за банили)
1654323177
Так вот откуда у Зюбы травма психологическая.
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Красногорск_Фан
1654323762
Не сомневаюсь, что в мужской раздевалке спортивной команды много таких шуток ежедневно. А в женской еще больше. Молодые спортсмены , гормоны в голову стучат.
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Fancyfall
1654325695
"горячий чай и горячий душ - средство от естественных нужд" (с) ппц, новость!
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ItalianFootball
1654326932
Нет лучше влагалища чем очко товарища. Слыхали, слыхали.
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vladik12
1654327356
А что вы хотели после "Бзенита", епт? Что Халк останется натуралом?
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