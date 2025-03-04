«Динамо» предложили подписать 36-летнего Диего Косту на фоне травмы Тюкавина

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский предложил клубу шаги в условиях травмы форварда Константина Тюкавина.

Форвард травмировался в воскресном матче с «Ростовом» (1:1).

У него диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Тюкавин стоит 16 миллионов евро.

В частности, Боярский предлагает клубу изучить рынок свободных агентов.

«Нужно помнить, что в РПЛ пока еще есть возможность заявить в команду новичков из числа свободных агентов. То есть тех, у кого нет контракта с ни с одним клубом. На портале Transfermarkt есть список таких игроков, причем там присутствуют даже известные бомбардиры.

Например, легенда мадридского «Атлетико» и «Челси» Диего Коста. Правда, ему уже 36 лет. Или француз Виссам Бен-Йеддер, которого в свое время «Монако» покупал у «Севильи» за 40 миллионов евро (2019 год). Сейчас форварду 34 года, с лета прошлого года он без клуба.

В общем, поискать среди свободных агентов кого-то можно», – написал Боярский.