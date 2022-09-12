«Вулверхэмптон» вернул Диего Косту в АПЛ и очень эффектно представил его – с помощью реальных волков

Сначала хотел написать -----Точно волки ? Эти вроде лаяли, а волки то не лают.
Погуглил ---"По причине того, что волки лают редко, в народе сложилось стойкое поверье, будто они вовсе не умеют этого делать, и именно отсутствие лая является одним из явных различий волков и собак. Во время охоты или для того, чтобы отыскать или собрать воедино свою стаю, волки используют вой, и именно его обычно слышат охотники...........Народная молва, приписывающая волкам неумение лаять, в этом случае ошибается. И пусть серые хищники, достигшие зрелого возраста, издают этот звук редко и неохотно, но в случае угрозы потомству, в качестве предупреждения, для выражения своего недовольства или протеста волки используют именно лай.
В начале сентября появились слухи, что Диего Коста может перейти в «Вулверхэмптон». Потребность в этом трансфере была: Саша Калайджич, перешедший из «Штутгарта», надолго сломался, Рауль Хименес не вышел на прежний уровень после тяжелой травмы головы. Тренерский штаб «Вулвз» срочно нуждался в укреплении. Диего Коста подходил под все требования: опытный игрок с большим бэкграундом в АПЛ, к тому же свободный агент – можно регистрировать его вне трансферного окна.
И «Вулверхэмптон» сделал это. Вот фото с подписания контракта:
Но фанатов привлек презентационный ролик – Коста держал на цепях волков.
Что об этом известно:
- Английские медиа пишут, что, судя по очертаниям, видео записано в вестибюле «Молинью» – домашний стадион «Вулверхэмптона»;
- Волки были настоящими – клуб привез их из местного цирка. В съемках помогала дрессировщица.
А вот слова самого Косты: Я был напуган до смерти. Держа эту цепь, я все время думал: «А что, если этот волк прыгнет на меня? А потом его поддержат остальные». Это были реальные волки, а не собаки. Крутой опыт, но было очень некомфортно. У меня пять собак, но это же не волки все равно».
Текст: Илья Егоров
Фото: официальный сайт «Вулверхэмптона»