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  • «Вулверхэмптон» вернул Диего Косту в АПЛ и очень эффектно представил его – с помощью реальных волков

«Вулверхэмптон» вернул Диего Косту в АПЛ и очень эффектно представил его – с помощью реальных волков

12 сентября 2022, 15:51
1

В начале сентября появились слухи, что Диего Коста может перейти в «Вулверхэмптон». Потребность в этом трансфере была: Саша Калайджич, перешедший из «Штутгарта», надолго сломался, Рауль Хименес не вышел на прежний уровень после тяжелой травмы головы. Тренерский штаб «Вулвз» срочно нуждался в укреплении. Диего Коста подходил под все требования: опытный игрок с большим бэкграундом в АПЛ, к тому же свободный агент – можно регистрировать его вне трансферного окна.

И «Вулверхэмптон» сделал это. Вот фото с подписания контракта:

Но фанатов привлек презентационный ролик – Коста держал на цепях волков.

Что об этом известно:

  • Английские медиа пишут, что, судя по очертаниям, видео записано в вестибюле «Молинью» – домашний стадион «Вулверхэмптона»;
  • Волки были настоящими – клуб привез их из местного цирка. В съемках помогала дрессировщица.

А вот слова самого Косты: Я был напуган до смерти. Держа эту цепь, я все время думал: «А что, если этот волк прыгнет на меня? А потом его поддержат остальные». Это были реальные волки, а не собаки. Крутой опыт, но было очень некомфортно. У меня пять собак, но это же не волки все равно».

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Вулверхэмптона»

Источник: Бомбардир
Англия. Премьер-лига Англия Вулверхэмптон Коста Диего
Комментарии (1)
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El_Chori
1663085962
Мощно! Думаю он еще пошуршит, поломает
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