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    «Вулверхэмптон» вернул Диего Косту в АПЛ и очень эффектно представил его – с помощью реальных волков

    В начале сентября появились слухи, что Диего Коста может перейти в «Вулверхэмптон». Потребность в этом трансфере была: Саша Калайджич, перешедший из «Штутгарта», надолго сломался, Рауль Хименес не вышел на прежний уровень после тяжелой травмы головы. Тренерский штаб «Вулвз» срочно нуждался в укреплении. Диего Коста подходил под все требования: опытный игрок с большим бэкграундом в АПЛ, к тому же свободный агент – можно регистрировать его вне трансферного окна.

    И «Вулверхэмптон» сделал это. Вот фото с подписания контракта:

    Но фанатов привлек презентационный ролик – Коста держал на цепях волков.

    Что об этом известно:

    • Английские медиа пишут, что, судя по очертаниям, видео записано в вестибюле «Молинью» – домашний стадион «Вулверхэмптона»;
    • Волки были настоящими – клуб привез их из местного цирка. В съемках помогала дрессировщица.

    А вот слова самого Косты: Я был напуган до смерти. Держа эту цепь, я все время думал: «А что, если этот волк прыгнет на меня? А потом его поддержат остальные». Это были реальные волки, а не собаки. Крутой опыт, но было очень некомфортно. У меня пять собак, но это же не волки все равно».

    Текст: Илья Егоров

    Фото: официальный сайт «Вулверхэмптона»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +150

      Miru mir 36 минут назад

      Сначала хотел написать -----Точно волки ? Эти вроде лаяли, а волки то не лают.
      Погуглил ---"По причине того, что волки лают редко, в народе сложилось стойкое поверье, будто они вовсе не умеют этого делать, и именно отсутствие лая является одним из явных различий волков и собак. Во время охоты или для того, чтобы отыскать или собрать воедино свою стаю, волки используют вой, и именно его обычно слышат охотники...........Народная молва, приписывающая волкам неумение лаять, в этом случае ошибается. И пусть серые хищники, достигшие зрелого возраста, издают этот звук редко и неохотно, но в случае угрозы потомству, в качестве предупреждения, для выражения своего недовольства или протеста волки используют именно лай.

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