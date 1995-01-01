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    «Зенит» и «Краснодар» сделали предложения Диего Косте

    Бывший нападающий «Атлетико» и «Челси» Диего Коста заинтересовал «Зенит» и «Краснодар».

    33-летний футболист заявил, что получил предложения от двух российских клубов, однако его приоритет на сегодняшний день – переговоры с «Фенербахче».

    • Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».
    • Сейчас он свободный агент.
    • Рыночная стоимость форварда – 5 миллионов евро.

    Гендиректор «Зенита» – об интересе к Диего Косте: «Это фейк»

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    «Барселоне» предложили подписать Диего Косту

    Источник: Ajansspor

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +139

      Азбука 1 минуту назад

      Девятый легионер в Зенит?

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      Рейтинг: +2494

      ПалкоВводецъ 5 минут назад

      БрЯхня! Зенит стопудово им не интересуется. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6065

      Из Твери Леха 1 час назад

      Зениту надо серба Митровича брать. Добротный нап, в чемпионшипе пропадает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57841

      portero 1 час назад

      У Зенита есть Дзюба! нафиг им второй придурок, будут драться за то кто главный "придурок"...

      3
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      Рейтинг: +4526

      Блямба 1 час назад

      "А в тридцать три распяли, но не сильно..."(с)
      Там в МЛС пора,пришла пора.
      Там хоть и платят.
      Но и.бут не сильно.

      1
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      Рейтинг: +6400

      mamba9090909 1 час назад

      Зенит не делал предложений ему, это утка.

      2
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      Рейтинг: +724

      talgatnurzhanov2006 > mamba9090909 6 минут назад

      Ты ли это Медведев.

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