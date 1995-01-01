«Зенит» и «Краснодар» сделали предложения Диего Косте

Девятый легионер в Зенит?
Бывший нападающий «Атлетико» и «Челси» Диего Коста заинтересовал «Зенит» и «Краснодар».
33-летний футболист заявил, что получил предложения от двух российских клубов, однако его приоритет на сегодняшний день – переговоры с «Фенербахче».
- Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».
- Сейчас он свободный агент.
- Рыночная стоимость форварда – 5 миллионов евро.
Гендиректор «Зенита» – об интересе к Диего Косте: «Это фейк»
«Фенербахче» предложили подписать Диего Косту (Николо Скира)