«Зенит» и «Краснодар» сделали предложения Диего Косте

Бывший нападающий «Атлетико» и «Челси» Диего Коста заинтересовал «Зенит» и «Краснодар».

33-летний футболист заявил, что получил предложения от двух российских клубов, однако его приоритет на сегодняшний день – переговоры с «Фенербахче».

Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».

Сейчас он свободный агент.

Рыночная стоимость форварда – 5 миллионов евро.

Гендиректор «Зенита» – об интересе к Диего Косте: «Это фейк»

«Фенербахче» предложили подписать Диего Косту (Николо Скира)

«Барселоне» предложили подписать Диего Косту