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    Диего Коста близок к переходу в «Коринтианс»

    33-летний нападающий Диего Коста готовится подписать контракт с бразильским «Коринтиансом». Стороны близки к соглашению.

    Ранее футболистом интересовались «Зенит» и «Краснодар».

    • Коста сейчас свободный агент, последним клубом был «Атлетико Минейро», с которым игрок стал чемпионом Бразилии.
    • Форвард дважды выигрывал Лигу Европы с «Атлетико».
    • Чемпионат Бразилии стартует в апреле.

    Диего Коста может перейти в «Аталанту»

    Бузникин – об интересе «Краснодара» к Диего Косте: «Посчитайте наших легионеров, и вам все станет ясно»

    Гендиректор «Зенита» – об интересе к Диего Косте: «Это фейк»

    Источник: Daily Star

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