Диего Коста близок к переходу в «Коринтианс»

33-летний нападающий Диего Коста готовится подписать контракт с бразильским «Коринтиансом». Стороны близки к соглашению.
Ранее футболистом интересовались «Зенит» и «Краснодар».
- Коста сейчас свободный агент, последним клубом был «Атлетико Минейро», с которым игрок стал чемпионом Бразилии.
- Форвард дважды выигрывал Лигу Европы с «Атлетико».
- Чемпионат Бразилии стартует в апреле.
Диего Коста может перейти в «Аталанту»
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