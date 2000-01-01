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Диего Коста: «Я заходил голым в душ и говорил: «Канте, обними меня!»

Бывший форвард «Челси» Диего Коста вспомнил о застенчивости экс-одноклубника Н'Голо Канте.

«Когда я выступал за «Челси», то постоянно пытался голым обнять Канте. Я так шутил, потому что он очень застенчивый.

Я заходил голым в душ и говорил: «Канте, обними меня!», а он отвечал: «Нет, нет, Диего!».

Представьте, он даже не снимает нижнее бельe, чтобы принять душ», – сказал Коста.

  • Испанец и француз вместе играли за «Челси» с 2016 по 2017 год.
  • Канте выступает за лондонский клуб до сих пор.
  • Коста сейчас свободный агент.

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Источник: Talk Sport

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Сегодня, 10:21
Комментарии10
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    Рейтинг: +227

    Номэд 38 секунд назад

    Сегодня много новостей на радость светлосиним дзюболюбам из питера.

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    Рейтинг: +1181

    вальтер79 31 минуту назад

    испанец намеками хотел нашампурить француза ))))))))))

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    Рейтинг: +15646

    ilichkadr 36 минут назад

    От этого провокатора и не такое можно услышать. Тридцать лет прожил. а ума не нажил.

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    Рейтинг: +6843

    nik55 44 минуты назад

    бомбардир----вы тут что все пи---сы

    1
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    Рейтинг: +2956

    Беспонтий 1 час назад

    девиантные тенденции намекают о деменции

    1
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    Рейтинг: +491

    (Меня за банили) 1 час назад

    Зюба взломал Бомбардир)))

    2
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    Рейтинг: +2671

    Nerlinger 1 час назад

    Тьфу, развели гомоСятину

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    Рейтинг: +2778

    FRZZ 1 час назад

    Лучше быть застенчивым, чем наглым.

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    Рейтинг: +16

    6pbIH 1 час назад

    Экс-форвард зВенита завидует наверное Косте)

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    Рейтинг: +1757

    Maxi_7 1 час назад

    Боже, зачем мне эта информация)) и главное, как мне теперь это забыть...)))
    Блин, Коста, конечно...) называется, факты из жизни, о которых невозможно молчать))

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