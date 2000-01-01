Диего Коста: «Я заходил голым в душ и говорил: «Канте, обними меня!»

Сегодня много новостей на радость светлосиним дзюболюбам из питера.
Бывший форвард «Челси» Диего Коста вспомнил о застенчивости экс-одноклубника Н'Голо Канте.
«Когда я выступал за «Челси», то постоянно пытался голым обнять Канте. Я так шутил, потому что он очень застенчивый.
Я заходил голым в душ и говорил: «Канте, обними меня!», а он отвечал: «Нет, нет, Диего!».
Представьте, он даже не снимает нижнее бельe, чтобы принять душ», – сказал Коста.
- Испанец и француз вместе играли за «Челси» с 2016 по 2017 год.
- Канте выступает за лондонский клуб до сих пор.
- Коста сейчас свободный агент.
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