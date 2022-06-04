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  • Диего Коста: «Я заходил голым в душ и говорил: «Канте, обними меня!»

Диего Коста: «Я заходил голым в душ и говорил: «Канте, обними меня!»

4 июня 2022, 10:21
11

Бывший форвард «Челси» Диего Коста вспомнил о застенчивости экс-одноклубника Н'Голо Канте.

«Когда я выступал за «Челси», то постоянно пытался голым обнять Канте. Я так шутил, потому что он очень застенчивый.

Я заходил голым в душ и говорил: «Канте, обними меня!», а он отвечал: «Нет, нет, Диего!».

Представьте, он даже не снимает нижнее бельe, чтобы принять душ», – сказал Коста.

  • Испанец и француз вместе играли за «Челси» с 2016 по 2017 год.
  • Канте выступает за лондонский клуб до сих пор.
  • Коста сейчас свободный агент.

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Источник: Talk Sport
Англия. Премьер-лига Челси Коста Диего Канте Н'Голо
Комментарии (11)
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Maxi_7
1654329623
Боже, зачем мне эта информация)) и главное, как мне теперь это забыть...))) Блин, Коста, конечно...) называется, факты из жизни, о которых невозможно молчать))
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6pbIH
1654330319
Экс-форвард зВенита завидует наверное Косте)
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Nerlinger
1654330440
Тьфу, развели гомоСятину
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(Меня за банили)
1654332285
Зюба взломал Бомбардир)))
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Беспонтий
1654332357
девиантные тенденции намекают о деменции
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nik55
1654333550
бомбардир----вы тут что все пи---сы
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ilichkadr
1654334045
От этого провокатора и не такое можно услышать. Тридцать лет прожил. а ума не нажил.
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BRO_football
1654342023
В Европе сейчас месяц Прайда, так что будьте готовы - подобных новостей будет много.
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житель СПб
1654349918
Противно! И это - и то, что эту новость размещают на этом сайте.
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odessakmv
1654400953
зачем ЭТО!!!!! давайте следующую новость типа : у Н'Голо Канте какашки .... цвета, а у Диего Косте ....(другого)... просто Н'Голо Канте нормальный, а Диего просто пидарок....но к футболу - ЭТА НОВОСТЬ не имеет отношение
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