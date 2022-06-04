Диего Коста: «Я заходил голым в душ и говорил: «Канте, обними меня!»

Бывший форвард «Челси» Диего Коста вспомнил о застенчивости экс-одноклубника Н'Голо Канте.

«Когда я выступал за «Челси», то постоянно пытался голым обнять Канте. Я так шутил, потому что он очень застенчивый.

Я заходил голым в душ и говорил: «Канте, обними меня!», а он отвечал: «Нет, нет, Диего!».

Представьте, он даже не снимает нижнее бельe, чтобы принять душ», – сказал Коста.

Испанец и француз вместе играли за «Челси» с 2016 по 2017 год.

Канте выступает за лондонский клуб до сих пор.

Коста сейчас свободный агент.

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