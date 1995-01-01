Гендиректор «Зенита» – об интересе к Диего Косте: «Это фейк»

Пиар агентов за счет Зенита. Гыгыгы
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о желании клуба подписать форварда Диего Косту.
– Соответствует ли действительности информация, что «Зенит» заинтересован в Диего Косте и сделал предложение футболисту?
– Это фейк.
- Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».
- Сейчас он свободный агент.
- Рыночная стоимость испанца – 5 миллионов евро.
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