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    Гендиректор «Зенита» – об интересе к Диего Косте: «Это фейк»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о желании клуба подписать форварда Диего Косту.

    – Соответствует ли действительности информация, что «Зенит» заинтересован в Диего Косте и сделал предложение футболисту?

    – Это фейк.

    • Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».
    • Сейчас он свободный агент.
    • Рыночная стоимость испанца – 5 миллионов евро.

    «Зенит» и «Краснодар» сделали предложения Диего Косте

    «Фенербахче» предложили подписать Диего Косту (Николо Скира)

    «Барселоне» предложили подписать Диего Косту

    Источник: «РБ Спорт»

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