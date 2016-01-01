«Коринтианс» готов подписать с Диего Костой контракт до конца года на 1,2 миллиона

Стали известны финансовые условия возможного сотрудничества «Коринтианса» с форвардом Диего Костой.

Бразильский клуб готов заключить с игроком контракт до конца 2022 года с зарплатой 1,2 миллиона евро.

Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».

Сейчас он свободный агент.

Рыночная стоимость испанца – 5 миллионов евро.

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