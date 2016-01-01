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    «Коринтианс» готов подписать с Диего Костой контракт до конца года на 1,2 миллиона

    Стали известны финансовые условия возможного сотрудничества «Коринтианса» с форвардом Диего Костой.

    Бразильский клуб готов заключить с игроком контракт до конца 2022 года с зарплатой 1,2 миллиона евро.

    • Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».
    • Сейчас он свободный агент.
    • Рыночная стоимость испанца – 5 миллионов евро.

    Диего Коста близок к переходу в «Коринтианс»

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    Бузникин – об интересе «Краснодара» к Диего Косте: «Посчитайте наших легионеров, и вам все станет ясно»

    Источник: твиттер Николо Скиры

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