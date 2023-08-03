«Собаки жили лучше»: Диего Коста – об оскорблении темнокожих в Испании

Экс-нападающий «Атлетико» Диего Коста поддержал форварда «Реала» Винисиуса, который столкнулся с расизмом в Испании.

«Очень сложно комментировать ситуацию с Винисиусом, понимаете? Помню, когда я приехал в Ла Лигу, слышал, как соперники говорят мне: «Вали в свою страну», «сдохни с голоду», «дерьмовая обезьяна»... Я понимал, что они делают это, чтобы вывести меня из игры, и понимаю, почему людям больно слышать что-то такое.

Винисиус – темнокожий. История здесь совершенно иная, расизм существует уже очень давно. Люди много страдали из-за этого, им очень больно.

Многие говорят, что через это просто нужно пройти, но это не так. Это работает не для всех. Например, мне так было легче. Но никто не поймет, через что проходят они [темнокожие]. Собаки жили лучше. И только темнокожие понимают эту боль.

Есть люди, которые используют расизм, чтобы устроить шоу, но это не Винисиус. К счастью, он играет за «Реал», это важный игрок. У него есть силы и влияние.

Если бы такое случилось с игроком «Хетафе» или «Райо», то ему бы сказали: «Дурак, иди отсюда, тебе за это платят». Федерация и общество смягчили бы эту ситуацию.

Винисиус правильно делает, что борется. Он прошел через все – ему говорили, как он плох, что он не умеет работать с мячом... И посмотрите, кем он стал. Ему ничего не доставалось просто так. И у него есть все основания просить о равенстве», – сказал Коста.