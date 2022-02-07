Бузникин – об интересе «Краснодара» к Диего Косте: «Посчитайте наших легионеров, и вам все станет ясно»

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал информацию о желании клуба подписать форварда Диего Косту.

«Как вы сами думаете, фейк ли это? Возьмите и посчитайте наших легионеров. Как я могу слухи комментировать? Возьмите и посчитайте, скольким легионерам разрешено играть и сколько у нас в команде, вам всe станет ясно.

Интересовался ли вообще «Краснодар» Диего Костой? Я не комментирую слухи», — сказал Бузникин.