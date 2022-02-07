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    Бузникин – об интересе «Краснодара» к Диего Косте: «Посчитайте наших легионеров, и вам все станет ясно»

    Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал информацию о желании клуба подписать форварда Диего Косту.

    «Как вы сами думаете, фейк ли это? Возьмите и посчитайте наших легионеров. Как я могу слухи комментировать? Возьмите и посчитайте, скольким легионерам разрешено играть и сколько у нас в команде, вам всe станет ясно.

    Интересовался ли вообще «Краснодар» Диего Костой? Я не комментирую слухи», — сказал Бузникин.

    • Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».
    • Сейчас он свободный агент.
    • Рыночная стоимость испанца – 5 миллионов евро.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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