Бузникин – об интересе «Краснодара» к Диего Косте: «Посчитайте наших легионеров, и вам все станет ясно»

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал информацию о желании клуба подписать форварда Диего Косту.

«Как вы сами думаете, фейк ли это? Возьмите и посчитайте наших легионеров. Как я могу слухи комментировать? Возьмите и посчитайте, скольким легионерам разрешено играть и сколько у нас в команде, вам всe станет ясно.

Интересовался ли вообще «Краснодар» Диего Костой? Я не комментирую слухи», — сказал Бузникин.

Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».

Сейчас он свободный агент.

Рыночная стоимость испанца – 5 миллионов евро.

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