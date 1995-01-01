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    «Фенербахче» предложили подписать Диего Косту (Николо Скира)

    Бывший нападающий «Атлетико» и «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в Турции.

    «Фенербахче» предложили подписать 33-летнего футболиста в качестве свободного агента.

    Испанец хочет заключить контракт на полтора года.

    • Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».
    • Рыночная стоимость форварда – 5 миллионов евро.
    • «Фенербахче» идет на 5-м месте в чемпионате Турции.

    «Барселоне» предложили подписать Диего Косту

    «Салернитана» – о подписании Диего Косты: «Чудо пока не случилось»

    33-летний Диего Коста перейдет в «Салернитану» (Николо Скира)

    Источник: твиттер Николо Скиры

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