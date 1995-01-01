«Фенербахче» предложили подписать Диего Косту (Николо Скира)

Бывший нападающий «Атлетико» и «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в Турции.
«Фенербахче» предложили подписать 33-летнего футболиста в качестве свободного агента.
Испанец хочет заключить контракт на полтора года.
- Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро».
- Рыночная стоимость форварда – 5 миллионов евро.
- «Фенербахче» идет на 5-м месте в чемпионате Турции.
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