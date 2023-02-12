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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Райо Вальекано
Хетафе - Райо Вальекано: обзор матча 12 февраля 2023
Хетафе
12.02.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
77'
Э. Унал
38'
М. Арамбарри (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Райо Вальекано
Желтая карточка
М. Арамбарри
90'
+1
Замена
Х. Сеоане
️️️️
М. Арамбарри
90'
+1
87'
Пенальти не реализован!
Р. де Томас
Желтая карточка
Г. Альварес
86'
83'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
А. Гарсия
83'
Замена
Р. де Томас
️️️️
С. Камельо
ГОЛ! 1:1!
Э. Унал
77'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Б. Майорал
74'
68'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
68'
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Комесанья
Вторая желтая
К. Аленья
54'
53'
Замена
М. Эрнандес
️️️️
И. Баллиу
50'
Желтая карточка
И. Баллиу
Пенальти не реализован!
Б. Майорал
50'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Г. Вильяр
46'
Желтая карточка
К. Аленья
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
А. Гарсия
43'
Желтая карточка
О. Валентин
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Арамбарри
Замена
А. Алгобия
️️️️
Л. Милья
26'
4'
Желтая карточка
С. Комесанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
3-4-1-2
13
Сорья
22
Дуарте
17
Альварес
15
Альдрете
10
Аленья
8
Арамбарри
12
Вильяр
6
Милья
10
Порту
19
Унал
9
Майорал
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
24
Катена
11
Гарсия
14
Комесанья
23
Валентин
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
10
Камельо
8
Арамбарри
20
Сеоане
20
Сеоане
8
Арамбарри
6
Милья
27
Алгобия
27
Алгобия
6
Милья
9
Майорал
9
Латаса
9
Латаса
9
Майорал
12
Вильяр
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
12
Вильяр
18
Гарсия
29
Чаваррия
29
Чаваррия
18
Гарсия
20
Баллиу
2
Эрнандес
2
Эрнандес
20
Баллиу
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
14
Комесанья
6
Сисс
6
Сисс
14
Комесанья
10
Камельо
9
де Томас
9
де Томас
10
Камельо
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Диего Лопес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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