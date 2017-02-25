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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Хетафе - Райо Вальекано
Хетафе - Райо Вальекано: обзор матча 25 февраля 2017
Хетафе
25.02.2017, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 27 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Райо Вальекано
Замена
С. Щепович
️️️️
Э. Буэндия
76'
74'
Желтая карточка
А. Амайя
63'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
49'
Желтая карточка
А. Эмбарба
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
13
Пауло Газзанига
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Райо Вальекано
83
Зе Каштру
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
2-1-2
1
Гарсия
2
Молинеро
22
Суарес
25
Ласен
19
Молина
10
Буэндия
4-3-1-2
13
Газзанига
17
Куини
5
Дорадо
4
Амайя
22
Мартинес
10
Трасоррас
15
Баэна
20
Эберт
23
Эмбарба
7
Бангура
24
Гуэрра
10
Буэндия
12
Щепович
12
Щепович
10
Буэндия
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
83
Зе Каштру
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
83
Зе Каштру
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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