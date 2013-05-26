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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Райо Вальекано
Хетафе - Райо Вальекано: обзор матча 26 мая 2013
Хетафе
26.05.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
48'
Р.
53'
А. Домингес
90'
Д. Кастро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Райо Вальекано
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Баррада
90'
+2
90'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Кастро
88'
Замена
А. Делибашич
️️️️
А. Домингес
Желтая карточка
Д. Кастро
82'
79'
Замена
А. Переа
️️️️
Ф. Васкес
Замена
А. Васкес
️️️️
Мичел
74'
70'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Пити
67'
Желтая карточка
Н. Мартинес
Желтая карточка
А. Лафита
66'
Замена
Мане
️️️️
С. Эскудеро
62'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Домингес
Пас отдал
Р. Трасоррас
ГОЛ! 1:0!
Р.
Пас отдал
П. Леон
48'
45'
Желтая карточка
Ф. Васкес
40'
Желтая карточка
Ж. Фигерас
36'
Желтая карточка
Х. Карлос
30'
Желтая карточка
А. Арбилья
Желтая карточка
Ф. Фернандес
22'
Желтая карточка
Х. Валера
19'
Желтая карточка
Мичел
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Мичел
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Пити
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
47
Иси
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-4-2
13
Мойя
18
Эскудеро
3
Рафа
6
Фернандес
20
Валера
7
Лафита
25
Торрес
8
Мичел
10
Баррада
17
Кастро
14
Леон
4-5-1
23
Рубен
23
Арбилья
21
Фигерас
6
Гальвез
22
Мартинес
10
Трасоррас
10
Пити
18
Фуэго
10
Домингес
11
Хосе Карлос
20
Васкес
18
Эскудеро
2
Мане
2
Мане
18
Эскудеро
10
Баррада
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Баррада
8
Мичел
9
Васкес
9
Васкес
8
Мичел
20
Васкес
80
Переа
80
Переа
20
Васкес
10
Домингес
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Домингес
10
Пити
7
Бангура
7
Бангура
10
Пити
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
13
Жорди Кодина
ВР
4
Алексис
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
47
Иси
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
4
Алексис
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
47
Иси
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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