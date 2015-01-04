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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Райо Вальекано
Хетафе - Райо Вальекано: обзор матча 04 января 2015
Хетафе
04.01.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
3'
А. Васкес
39'
Х. Санчес
64'
Р. Баэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Райо Вальекано
87'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
84'
Желтая карточка
Э. Инсуа
80'
Замена
Манушу
️️️️
Л. Баптистао
67'
Замена
Куини
️️️️
А. Буэно
Желтая карточка
М. Ласен
66'
64'
Замена
Х. Акино
️️️️
А. Морено
64'
ГОЛ! 1:2!
Р. Баэна
Пас отдал
Г. Какута
Замена
Х. Родригес
️️️️
Д. Кастро
55'
Замена
П. Леон
️️️️
К. Йода
55'
39'
ГОЛ! 1:1!
Х. Санчес
Желтая карточка
П. Сарабия
35'
Желтая карточка
С. Эскудеро
30'
Замена
Р. Лаго
️️️️
С. Эскудеро
30'
Желтая карточка
Х. Валера
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Васкес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
19
Саммир
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
18
Эскудеро
4
Алексис
5
Налдо
20
Валера
19
Саммир
25
Ласен
11
Йода
17
Кастро
7
Сарабия
9
Васкес
4-3-1-2
25
Тоньо
30
Ба
2
Тито
2
Инсуа
11
Алекс Морено
19
Санчес
10
Трасоррас
15
Баэна
5
Какута
19
Буэно
12
Баптистао
18
Эскудеро
3
Лаго
3
Лаго
18
Эскудеро
17
Кастро
22
Родригес
22
Родригес
17
Кастро
11
Йода
14
Леон
14
Леон
11
Йода
19
Буэно
17
Куини
17
Куини
19
Буэно
11
Алекс Морено
20
Акино
20
Акино
11
Алекс Морено
12
Баптистао
9
Манушу
9
Манушу
12
Баптистао
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
13
Жорди Кодина
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
Главный тренер
Космин Контра
1
Кристиан Альварес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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