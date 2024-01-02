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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Райо Вальекано
Хетафе - Райо Вальекано: обзор матча 02 января 2024
Хетафе
02.01.2024, вторник, 19:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 2
Завершен
Райо Вальекано
45+1'
С. Камельо
47'
С. Камельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Райо Вальекано
90'
Желтая карточка
П. Сисс
86'
Замена
Бебе
️️️️
Х. де Фрутос
Желтая карточка
О. Альдрете
82'
Замена
С. Митрович
️️️️
Д. Джене
77'
75'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
Красная карточка
Д. Суарес
70'
Желтая карточка
Д. Суарес
69'
Замена
О. Альдрете
️️️️
Д. Суарес
69'
Замена
Э. Унал
️️️️
Л. Милья
69'
Замена
К. Аленья
️️️️
Г. Альварес
69'
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
Х. Мата
57'
57'
Замена
П. Сисс
️️️️
У. Лопес
Желтая карточка
Х. Мата
54'
Красная карточка
М. Гринвуд
50'
47'
ГОЛ! 0:2!
С. Камельо
Пас отдал
Р. Нтека
46'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
Л. Эспино
46'
Замена
Р. Нтека
️️️️
К. Перес
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Камельо
Вторая желтая
Х. Латаса
40'
38'
Желтая карточка
К. Перес
Желтая карточка
Х. Латаса
23'
Желтая карточка
Д. Джене
19'
4'
Желтая карточка
Л. Эспино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
28
Диего Мендес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-2-1-3
13
Сорья
15
Рико
2
Джене
17
Альварес
22
Суарес
88
Максимович
6
Милья
11
Гринвуд
17
Мата
9
Латаса
9
Майорал
4-3-2-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
15
Эрнандес
24
Лежен
18
Эспино
8
Лопес
23
Валентин
71
Перес
19
де Фрутос
7
Палазон
10
Камельо
22
Суарес
15
Альдрете
15
Альдрете
22
Суарес
2
Джене
23
Митрович
23
Митрович
2
Джене
17
Мата
22
Кармона
22
Кармона
17
Мата
17
Альварес
10
Аленья
10
Аленья
17
Альварес
6
Милья
19
Унал
19
Унал
6
Милья
18
Эспино
29
Чаваррия
29
Чаваррия
18
Эспино
8
Лопес
6
Сисс
6
Сисс
8
Лопес
71
Перес
11
Нтека
11
Нтека
71
Перес
19
де Фрутос
12
Бебе
12
Бебе
19
де Фрутос
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
3
Жорди Мартин
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
3
Жорди Мартин
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
5
3
3
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
16
16
Офсайды
3
4
Количество передач
300
508
Сейвы
6
0
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.33
1.86
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хорхе Фигероа Васкес
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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