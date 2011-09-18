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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Райо Вальекано
Хетафе - Райо Вальекано: обзор матча 18 сентября 2011
Хетафе
18.09.2011, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
4'
Мичу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Райо Вальекано
Желтая карточка
П. Риос
Замена
Д. Пачеко
️️️️
П. Ботельо
Желтая карточка
Мичу
Желтая карточка
Тито
Замена
А. Делибашич
️️️️
Пити
Замена
А. Баррада
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Замена
П. Риос
️️️️
П. Сарабия
Замена
Л. Бангура
️️️️
Р. Тамудо
Желтая карточка
Р. Перес
Желтая карточка
А. Аррибас
Желтая карточка
П. Ботельо
Замена
Р. Перес
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
Т. Масилела
13'
ГОЛ! 0:1!
Мичу
Пас отдал
П. Ботельо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
10
Пити
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
4-2-2-2
13
Мойя
24
Масилела
22
Лопо
6
Диас
20
Валера
22
Родригес
25
Ласен
14
Леон
7
Сарабия
20
Мику
19
Гуиса
4-3-1-2
1
Хименес
2
Тито
21
Фигерас
14
Аррибас
20
Касадо
10
Пити
26
Мовилья
18
Фуэго
26
Ботельо
25
Мичу
23
Тамудо
14
Леон
10
Баррада
10
Баррада
14
Леон
22
Родригес
21
Перес
21
Перес
22
Родригес
7
Сарабия
16
Риос
16
Риос
7
Сарабия
26
Ботельо
22
Пачеко
22
Пачеко
26
Ботельо
10
Пити
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Пити
23
Тамудо
7
Бангура
7
Бангура
23
Тамудо
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Остались в запасе
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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