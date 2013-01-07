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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Хетафе
Райо Вальекано - Хетафе: обзор матча 07 января 2013
Райо Вальекано
07.01.2013, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 1
Завершен
Хетафе
14'
Л. Бангура
28'
Пити
52'
Пити
65'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Хетафе
Замена
М. Арана
️️️️
Пити
82'
80'
Желтая карточка
М. Торрес
Замена
А. Делибашич
️️️️
А. Домингес
77'
75'
Замена
Борха
️️️️
А. Лафита
72'
Красная карточка
Мичел
70'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Д. Кастро
65'
ГОЛ! 3:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Х. Торрес
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Л. Бангура
62'
61'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Х. Гавилан
ГОЛ! 3:0!
Пити
Пас отдал
Л. Баптистао
52'
Желтая карточка
Пити
48'
Желтая карточка
Н. Мартинес
48'
39'
Желтая карточка
Д. Кастро
ГОЛ! 2:0!
Пити
Пас отдал
Х. Фуэго
28'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бангура
Пас отдал
Р. Трасоррас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Мичел
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
8
Борха
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Уго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-4-2
23
Рубен
22
Мартинес
2
Тито
5
Амат
6
Гальвез
10
Пити
10
Домингес
18
Фуэго
10
Трасоррас
7
Бангура
12
Баптистао
4-4-1-1
13
Мойя
20
Валера
4
Алексис
22
Лопо
23
Торрес
7
Лафита
25
Торрес
8
Мичел
14
Гавилан
17
Кастро
9
Васкес
7
Бангура
20
Васкес
20
Васкес
7
Бангура
10
Пити
17
Арана
17
Арана
10
Пити
10
Домингес
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Домингес
7
Лафита
8
Борха
8
Борха
7
Лафита
17
Кастро
7
Сарабия
7
Сарабия
17
Кастро
14
Гавилан
9
Алькасер
9
Алькасер
14
Гавилан
Остались в запасе
Райо Вальекано
Хетафе
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
10
Уго
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
10
Уго
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Вальекас
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