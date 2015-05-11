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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Хетафе
Райо Вальекано - Хетафе: обзор матча 11 мая 2015
Райо Вальекано
11.05.2015, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
28'
Манушу
73'
Мику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Хетафе
89'
Замена
А. Арройо
️️️️
К. Вигарай
87'
Красная карточка
Р. Лаго
Красная карточка
Х. Акино
87'
76'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Х. Родригес
75'
Желтая карточка
П. Сарабия
ГОЛ! 2:0!
Мику
Пас отдал
Р. Трасоррас
73'
Замена
А. Посуэло
️️️️
А. Буэно
69'
Желтая карточка
Э. Инсуа
62'
Замена
Мику
️️️️
Манушу
61'
60'
Замена
П. Сарабия
️️️️
С. Эскудеро
Желтая карточка
Манушу
48'
Замена
Х. Акино
️️️️
А. Эмбарба
46'
ГОЛ! 1:0!
Манушу
Пас отдал
Э. Инсуа
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Пабло Франко
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
17
Куини
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
20
Мику
ЦФ
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
36
Алехандро Фелип
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Иви
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-2-2-2
1
Кобеньо
83
Зе Каштру
2
Инсуа
2
Тито
4
Амайя
15
Баэна
10
Трасоррас
5
Какута
23
Эмбарба
19
Буэно
9
Манушу
3-2-3-2
13
Гуаита
3
Лаго
2
Вигарай
4
Алексис
2
Веласкес
18
Эскудеро
22
Родригес
25
Ласен
8
Инестроза
14
Леон
17
Кастро
19
Буэно
8
Посуэло
8
Посуэло
19
Буэно
23
Эмбарба
20
Акино
20
Акино
23
Эмбарба
9
Манушу
20
Мику
20
Мику
9
Манушу
2
Вигарай
2
Арройо
2
Арройо
2
Вигарай
18
Эскудеро
7
Сарабия
7
Сарабия
18
Эскудеро
22
Родригес
90
Диавара
90
Диавара
22
Родригес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Хетафе
25
Тоньо
ВР
17
Куини
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
19
Хосабед Санчес
ЦП
36
Алехандро Фелип
ЦП
55
Жонатан Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
17
Куини
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
19
Хосабед Санчес
ЦП
Остались в запасе
36
Алехандро Фелип
ЦП
55
Жонатан Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Вальекас
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