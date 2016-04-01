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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Хетафе
Райо Вальекано - Хетафе: обзор матча 01 апреля 2016
Райо Вальекано
01.04.2016, пятница, 21:30
Испания. Примера, 31 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
15'
Х. Гуэрра
71'
Мику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Хетафе
Желтая карточка
Манушу
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
С. Вергини
Замена
А. Амайя
️️️️
Р. Баэна
87'
Замена
Д. Монтьель
️️️️
Бебе
80'
76'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
А. Васкес
Желтая карточка
Тито
72'
ГОЛ! 2:0!
Мику
Пас отдал
П. Эрнандес
71'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
70'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
69'
67'
Замена
Вандерсон
️️️️
В. Родригес
56'
Замена
Х. Гоитом
️️️️
М. Ласен
53'
Желтая карточка
Кала
45'
+1
Желтая карточка
П. Сарабия
40'
Желтая карточка
К. Вигарай
Желтая карточка
Р. Баэна
39'
37'
Желтая карточка
Х. Родригес
Красная карточка
Й. Родригес
16'
ГОЛ! 1:0!
Х. Гуэрра
Пас отдал
Мику
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Мику
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
9
Манушу
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Педро Леон
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-2-2-2
1
Хуан Карлос
3
Льоренте
15
Креспо
2
Тито
17
Куини
10
Трасоррас
15
Баэна
12
Бебе
19
Эрнандес
24
Гуэрра
20
Мику
4-3-2-1
13
Гуаита
2
Вергини
16
Кала
2
Вигарай
3
Лаго
10
Медран
22
Родригес
25
Ласен
7
Сарабия
8
Родригес
9
Васкес
12
Бебе
20
Монтьель
20
Монтьель
12
Бебе
15
Баэна
4
Амайя
4
Амайя
15
Баэна
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
25
Ласен
36
Гоитом
36
Гоитом
25
Ласен
9
Васкес
10
Буэндия
10
Буэндия
9
Васкес
8
Родригес
94
Вандерсон
94
Вандерсон
8
Родригес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Хетафе
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
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