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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Хетафе
Райо Вальекано - Хетафе: обзор матча 22 сентября 2016
Райо Вальекано
22.09.2016, четверг, 21:00
Испания. Сегунда, 6 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
60'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Хетафе
84'
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Форлин
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
81'
Замена
Пити
️️️️
П. Эберт
75'
72'
Желтая карточка
Й. ван ден Берг
ГОЛ! 1:0!
Х. Гуэрра
60'
31'
Желтая карточка
Д. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
22
Начо Мартинес
ЛЗ
34
Пабло Клаверия
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Хетафе
1
Альберто Гарсия
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Куини
ПЗ
10
Пити
ЦП
9
Манушу
ЦФ
20
Мику
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Хетафе
16
Кала
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
4-2-1-1
22
Мартинес
83
Зе Каштру
4
Амайя
34
Клаверия
20
Эберт
10
Трасоррас
23
Эмбарба
24
Гуэрра
2-2-1-1
1
Гарсия
22
Суарес
29
Фелчер
20
Кадир
18
Форлин
20
Портильо
19
Молина
20
Эберт
10
Пити
10
Пити
20
Эберт
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
18
Форлин
12
Щепович
12
Щепович
18
Форлин
Остались в запасе
Райо Вальекано
Хетафе
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Куини
ПЗ
20
Мику
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
16
Кала
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Куини
ПЗ
20
Мику
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
16
Кала
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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