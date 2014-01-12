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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Райо Вальекано
Хетафе - Райо Вальекано: обзор матча 12 января 2014
Хетафе
12.01.2014, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
29'
А. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Райо Вальекано
Желтая карточка
А. Колунга
90'
+4
83'
Замена
Р. Рамиро
️️️️
Л. Бангура
Желтая карточка
Х. Гавилан
80'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
П. Леон
75'
73'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Н. Кастильо
72'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
А. Буэно
Замена
А. Колунга
️️️️
А. Лафита
67'
Замена
Д. Кастро
️️️️
Х. Валера
62'
Желтая карточка
П. Леон
61'
59'
Желтая карточка
Н. Мартинес
Желтая карточка
С. Эскудеро
53'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Буэно
Пас отдал
А. Гальвез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Борха
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
11
Нери Кастильо
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
38
Марио Гомес Мартин
ЦЗ
0
Леонель Галеано
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
0
Рубен Рамиро
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
18
Эскудеро
3
Рафа
17
Лопес
20
Валера
7
Лафита
25
Ласен
8
Борха
14
Леон
7
Сарабия
19
Марика
3-3-1-3
23
Рубен
6
Гальвез
2
Тито
22
Мартинес
8
Ньигес
10
Трасоррас
15
Баэна
10
Виера
7
Бангура
19
Буэно
11
Кастильо
14
Леон
14
Гавилан
14
Гавилан
14
Леон
20
Валера
17
Кастро
17
Кастро
20
Валера
7
Лафита
27
Колунга
27
Колунга
7
Лафита
11
Кастильо
23
Эмбарба
23
Эмбарба
11
Кастильо
7
Бангура
0
Рамиро
0
Рамиро
7
Бангура
19
Буэно
8
Гонсалес
8
Гонсалес
19
Буэно
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
38
Марио Гомес Мартин
ЦЗ
0
Леонель Галеано
ЦЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
Остались в запасе
38
Марио Гомес Мартин
ЦЗ
0
Леонель Галеано
ЦЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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