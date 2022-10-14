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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Хетафе
Райо Вальекано - Хетафе: обзор матча 14 октября 2022
Райо Вальекано
14.10.2022, пятница, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Хетафе
90'
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
Желтая карточка
Бебе
85'
Замена
Бебе
️️️️
О. Трехо
85'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
И. Палазон
85'
83'
Желтая карточка
А. Алгобия
Желтая карточка
А. Катена
81'
Замена
У. Лопес
️️️️
С. Комесанья
72'
72'
Замена
Порту
️️️️
Б. Майорал
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
68'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
А. Гарсия
68'
59'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Н. Максимович
59'
Замена
А. Алгобия
️️️️
Ф. Ангилери
42'
Желтая карточка
С. Митрович
24'
Желтая карточка
Ф. Ангилери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Лежен
20
Баллиу
14
Комесанья
23
Валентин
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
3-2-3-2
13
Сорья
23
Митрович
22
Дуарте
2
Джене
22
Суарес
26
Ангилери
10
Аленья
6
Милья
88
Максимович
19
Унал
20
Майорал
18
Гарсия
29
Чаваррия
29
Чаваррия
18
Гарсия
14
Комесанья
8
Лопес
8
Лопес
14
Комесанья
7
Палазон
14
Посо
14
Посо
7
Палазон
8
Трехо
12
Бебе
12
Бебе
8
Трехо
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
88
Максимович
2
Иглесиас
2
Иглесиас
88
Максимович
26
Ангилери
27
Алгобия
27
Алгобия
26
Ангилери
20
Майорал
10
Порту
10
Порту
20
Майорал
19
Унал
17
Мата
17
Мата
19
Унал
Остались в запасе
Райо Вальекано
Хетафе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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