Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»

    Главный тренер «Легиона» Ахмад Магомедкамилов раскрыл размер зарплат в махачкалинском клубе.

    «Религия помогает, когда нет денег платить зарплаты. Например, мы никак не можем кого-то штрафовать. Просто потому что они и так получают по 10 тысяч рублей.

    Совсем без еды оставить? Нельзя. Приходится искать другие рычаги воздействия. Порой религиозные. В этой плоскости могу выступить наставником, применить свои знания к игрокам.

    Религия помогает, даeт силы преодолевать трудности. Мы понимаем, что футбол – это эмоции. С ними сложно совладать. Поэтому порой веду себя безобразно. Могу кричать на футболистов, других участников матча. Потом стыдно.

    Но стараюсь в себе это не убивать – есть примеры Конте, Симеоне, которые ведут себя подобным образом и благодаря этому влияют на настроение команды», – сказал Магомедкамилов.

    • «Легион» идет на 12-м месте в Группе 1 Второй лиги.

    Новости по теме
    Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор» 2
    «Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион» 17
    43-летний Лахиялов: «Неправильный подход РФС к развитию молодых игроков вынудил меня вернуться в футбол» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 