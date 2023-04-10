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  • Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»

Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»

10 апреля 2023, 08:51
2

Главный тренер «Легиона» Ахмад Магомедкамилов раскрыл размер зарплат в махачкалинском клубе.

«Религия помогает, когда нет денег платить зарплаты. Например, мы никак не можем кого-то штрафовать. Просто потому что они и так получают по 10 тысяч рублей.

Совсем без еды оставить? Нельзя. Приходится искать другие рычаги воздействия. Порой религиозные. В этой плоскости могу выступить наставником, применить свои знания к игрокам.

Религия помогает, даeт силы преодолевать трудности. Мы понимаем, что футбол – это эмоции. С ними сложно совладать. Поэтому порой веду себя безобразно. Могу кричать на футболистов, других участников матча. Потом стыдно.

Но стараюсь в себе это не убивать – есть примеры Конте, Симеоне, которые ведут себя подобным образом и благодаря этому влияют на настроение команды», – сказал Магомедкамилов.

  • «Легион» идет на 12-м месте в Группе 1 Второй лиги.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Вторая лига. Группа 1 Легион Магомедкамилов Ахмад
Комментарии (2)
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serglider
1685158731
Это писец! Вспомнил анекдот: - Что можно делать за эту зарплату? - НИЧЕГО! И даже немного вредить.)))
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AZ
1691136806
Это еще много
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