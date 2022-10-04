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    Футболист «Легиона» получил повестку из военкомата

    Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов сообщил, что один из игроков махачкалинской команды может попасть в армию.

    «Одному из наших футболистов пришла повестка, но не как мобилизованному, а как срочнику.

    Ему исполнилось 18 лет, но фамилию называть не буду. Он поступил в ВУЗ, но на заочное отделение.

    Мы постараемся перевести его на очное, чтобы повестки больше не приходили», – заявил Лахиялов.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: Sport24

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