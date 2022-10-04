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Футболист «Легиона» получил повестку из военкомата

4 октября 2022, 16:37

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов сообщил, что один из игроков махачкалинской команды может попасть в армию.

«Одному из наших футболистов пришла повестка, но не как мобилизованному, а как срочнику.

Ему исполнилось 18 лет, но фамилию называть не буду. Он поступил в ВУЗ, но на заочное отделение.

Мы постараемся перевести его на очное, чтобы повестки больше не приходили», – заявил Лахиялов.

  • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
  • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
  • То же самое касается других видов спорта.

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Источник: Sport24
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