Футболист «Легиона» получил повестку из военкомата

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов сообщил, что один из игроков махачкалинской команды может попасть в армию.

«Одному из наших футболистов пришла повестка, но не как мобилизованному, а как срочнику.

Ему исполнилось 18 лет, но фамилию называть не буду. Он поступил в ВУЗ, но на заочное отделение.

Мы постараемся перевести его на очное, чтобы повестки больше не приходили», – заявил Лахиялов.