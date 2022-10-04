Футболист «Легиона» получил повестку из военкомата

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов сообщил, что один из игроков махачкалинской команды может попасть в армию.
«Одному из наших футболистов пришла повестка, но не как мобилизованному, а как срочнику.
Ему исполнилось 18 лет, но фамилию называть не буду. Он поступил в ВУЗ, но на заочное отделение.
Мы постараемся перевести его на очное, чтобы повестки больше не приходили», – заявил Лахиялов.
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
- Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
- То же самое касается других видов спорта.
Источник: Sport24