Президент «Легиона» допустил, что команда не доиграет сезон из-за финансовых проблем

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал о финансовой ситуации в клубе.

– Хабиб много делает для нашего клуба, в том числе помогает финансово. Помимо этого, он нашел нам спонсора.

Как вы знаете, в прошлом году у нас был титульный спонсор «Gorilla Energy», но, к сожалению, в связи с событиями на Украине они отказались от дальнейшего сотрудничества.

Поэтому у нас оказалась дыра в бюджете. Финансов сейчас не хватает, очень тяжелое в этом сезоне у нас положение. Мы находимся в поисках дополнительного спонсора.

– Есть риск, что «Легион» не доиграет сезон?

– Я не исключаю такие риски. Вполне возможно, что мы можем сняться.