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    Президент «Легиона» допустил, что команда не доиграет сезон из-за финансовых проблем

    Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал о финансовой ситуации в клубе.

    – Хабиб много делает для нашего клуба, в том числе помогает финансово. Помимо этого, он нашел нам спонсора.

    Как вы знаете, в прошлом году у нас был титульный спонсор «Gorilla Energy», но, к сожалению, в связи с событиями на Украине они отказались от дальнейшего сотрудничества.

    Поэтому у нас оказалась дыра в бюджете. Финансов сейчас не хватает, очень тяжелое в этом сезоне у нас положение. Мы находимся в поисках дополнительного спонсора.

    – Есть риск, что «Легион» не доиграет сезон?

    – Я не исключаю такие риски. Вполне возможно, что мы можем сняться.

    • «Легион» выступает в группе 1 Второй лиги.
    • В 10 турах команда набрала 6 очков и занимает 12-е место.

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    Источник: Sport24

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