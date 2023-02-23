43-летний Лахиялов: «Неправильный подход РФС к развитию молодых игроков вынудил меня вернуться в футбол»

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов объяснил, почему возвращается в футбол спустя десять лет после завершения карьеры.
«Неправильный подход РФС к развитию молодых футболистов вынудил меня вернуться в футбол», – сказал Лахиялов.
- 43-летний Лахиялов завершил карьеру в 2013 году.
- Он известен по выступлениям за «Анжи», «Терек» и «Крылья Советов».
- «Легион» идет на 11-м месте в своей группе во Второй лиге.
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Источник: телеграм-канал «Легиона»