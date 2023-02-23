43-летний Лахиялов: «Неправильный подход РФС к развитию молодых игроков вынудил меня вернуться в футбол»

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов объяснил, почему возвращается в футбол спустя десять лет после завершения карьеры.

«Неправильный подход РФС к развитию молодых футболистов вынудил меня вернуться в футбол», – сказал Лахиялов.

43-летний Лахиялов завершил карьеру в 2013 году.

Он известен по выступлениям за «Анжи», «Терек» и «Крылья Советов».

«Легион» идет на 11-м месте в своей группе во Второй лиге.

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