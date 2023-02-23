«Легион» заявил в качестве игрока 43-летнего президента клуба Лахиялова. Он завершил карьеру 10 лет назад

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов, ранее выступавший за «Анжи» и «Терек», возобновил карьеру.

«В состав ФК «Легион» возвращается легендарная десятка! Самый громкий трансфер за всю историю клуба свершился под занавес закрытия зимнего трансферного окна сезона-2022/23!

Легенда дагестанского футбола, первый дагестанец, забивший гол в Лиге Европы Шамиль Гаджиалиевич Лахиялов вновь выйдет в составе нашего клуба на поле. Играющий тренер в футболе встречается, а вот играющий президент – редкость!» – сообщила пресс-служба клуба.

43-летний Лахиялов завершил карьеру в 2013 году.

Он известен по выступлениям за «Анжи», «Терек» и «Крылья Советов».

«Легион» идет на 11-м месте в своей группе во Второй лиге.

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