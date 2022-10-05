Лахиялов оценил планы перехода Второй лиги на систему «весна-осень»

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов прокомментировал заявление президента ФНЛ Наиля Измайлова, что Вторая лига может вернуться на систему «весна-осень».

«Я полностью поддерживаю переход на новую систему. Дальше только нужно понять, как клубы Второй лиги будут переходить в Первую. Конечно, это на руку бюджетным клубам, потому что бюджет формируется с января по декабрь. Такая проблема у бюджетных клубов есть.

Я только за переход, потому что в чемпионате будет меньше пауз, а летом мы будем не отдыхать, а играть», – сказал Лахиялов.