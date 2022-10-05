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  • Лахиялов оценил планы перехода Второй лиги на систему «весна-осень»

Лахиялов оценил планы перехода Второй лиги на систему «весна-осень»

5 октября 2022, 07:17

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов прокомментировал заявление президента ФНЛ Наиля Измайлова, что Вторая лига может вернуться на систему «весна-осень».

«Я полностью поддерживаю переход на новую систему. Дальше только нужно понять, как клубы Второй лиги будут переходить в Первую. Конечно, это на руку бюджетным клубам, потому что бюджет формируется с января по декабрь. Такая проблема у бюджетных клубов есть.

Я только за переход, потому что в чемпионате будет меньше пауз, а летом мы будем не отдыхать, а играть», – сказал Лахиялов.

  • Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в 2012 году при президенте РФС Сергее Фурсенко.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Вторая лига. Группа 1 Легион
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