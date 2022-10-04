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    ФНЛ планирует вернуться к формату «весна-осень»

    Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что лига может в скором времени вернуться к системе «весна-осень».

    – Будут ли в будущем обсуждаться структурные изменение лиги?

    – Первое изменение, которое уже произошло с этого сезона, мы перешли на недельный микроцикл. Это лишь во благо футболистам.

    Что касается клубов Второй лиги, инсайд: мы думаем об изменение формата соревнований, потому что это сейчас довольно сложно, затратно. Есть несколько вариантов, обсуждаем с клубами.

    – Насколько реален переход на формат «весна-осень»?

    – Мы планируем перейти. Не хотелось бы раньше времени озвучивать варианты, но как придет время, все объявим. Нельзя делать все сразу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5719

      Павелий 25 минут назад

      Именно! У нас по-другому не получается играть.

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      Рейтинг: +13932

      Skull_Boy 1 час назад

      Все правильно и какой смысл платить футболерам за 6ти месячное валяние дома

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