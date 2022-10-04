ФНЛ планирует вернуться к формату «весна-осень»

Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что лига может в скором времени вернуться к системе «весна-осень».
– Будут ли в будущем обсуждаться структурные изменение лиги?
– Первое изменение, которое уже произошло с этого сезона, мы перешли на недельный микроцикл. Это лишь во благо футболистам.
Что касается клубов Второй лиги, инсайд: мы думаем об изменение формата соревнований, потому что это сейчас довольно сложно, затратно. Есть несколько вариантов, обсуждаем с клубами.
– Насколько реален переход на формат «весна-осень»?
– Мы планируем перейти. Не хотелось бы раньше времени озвучивать варианты, но как придет время, все объявим. Нельзя делать все сразу.
Источник: «Спорт-Экспресс»