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    «Торпедо» может приобрести воспитанника ЦСКА

    «Торпедо» может купить полузащитника «Химок» Хетага Хосонова. По данным Legalbet, в подписании хавбека заинтересован главный тренер московского клуба Олег Кононов. Он хочет укрепить состав игроками, которые помогут его команде без проблем выйти в РПЛ.

    • 26-летний Хетаг Хосонов – воспитанник ЦСКА. Также он выступал за «Тамбов» и «Аланию».
    • В этом сезоне хавбек провел за «Химки» 20 матчей, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
    • Контракт футболиста с подмосковным клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Хосонова в 1 миллион евро.
    • «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге, набрав 43 очка в 21 туре.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1736336822
    Не звезда конечно но для Торпедо может пригодится. Правда стоимость его не такая уж маленькая для команды Кононова.
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