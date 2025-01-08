«Торпедо» может приобрести воспитанника ЦСКА

«Торпедо» может купить полузащитника «Химок» Хетага Хосонова. По данным Legalbet, в подписании хавбека заинтересован главный тренер московского клуба Олег Кононов. Он хочет укрепить состав игроками, которые помогут его команде без проблем выйти в РПЛ.

26-летний Хетаг Хосонов – воспитанник ЦСКА. Также он выступал за «Тамбов» и «Аланию».

В этом сезоне хавбек провел за «Химки» 20 матчей, забил 1 гол, отдал 4 передачи.

Контракт футболиста с подмосковным клубом рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Хосонова в 1 миллион евро.

«Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге, набрав 43 очка в 21 туре.