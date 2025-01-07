Мелешин: «О возвращении в «Спартак» даже не говорите»

Алексей Мелешин, отец форварда Павла Мелешина, прокомментировал выступление игрока за «Сочи». Форвард принадлежит «Спартаку».

«Оценивать игру Павла должен главный тренер – не я. Я больше смотрю со стороны. Но, конечно, как отец в основном реагирую на его успехи в «Сочи» положительно. Самое главное, что всe устраивает Павла, ему там хорошо и комфортно. Сейчас он в отпуске, и первая задача – выйти и хорошо отработать сборы.

О возвращении в «Спартак» даже не говорите. Сейчас он вообще об этом не думает. Самое главное – что происходит сейчас», – сказал Мелeшин.