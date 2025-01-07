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    Мелешин: «О возвращении в «Спартак» даже не говорите»

    Алексей Мелешин, отец форварда Павла Мелешина, прокомментировал выступление игрока за «Сочи». Форвард принадлежит «Спартаку».

    «Оценивать игру Павла должен главный тренер – не я. Я больше смотрю со стороны. Но, конечно, как отец в основном реагирую на его успехи в «Сочи» положительно. Самое главное, что всe устраивает Павла, ему там хорошо и комфортно. Сейчас он в отпуске, и первая задача – выйти и хорошо отработать сборы.

    О возвращении в «Спартак» даже не говорите. Сейчас он вообще об этом не думает. Самое главное – что происходит сейчас», – сказал Мелeшин.

    • 20-летний Мелешин – воспитанник «Спартака».
    • «Сочи» готов выкупить футболиста.
    • Команда идет в Первой лиге 4-й.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.01.2025 18:50
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    Комментарии (10)
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    Тинез Розоп
    1736266023
    Уж лучше Пашка, чем Шамарка с испанцем. Да и паспорт…
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    Интерес
    1736266378
    Это пока есть шансы в РПЛ с командой вернуться,а если сорвётся этот вариант,то могут возникнуть "Старые песни о главном".
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    ПалкоВводецъ007
    1736269711
    Не хочет повторно вляпаться. Гыгыгы
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