«Оренбург» переманил воспитанника «Краснодара»

«Оренбург» подтвердил трансфер центрального защитника «Алании» Алексея Татаева.
26-летний футболист перешел в клуб РПЛ в качестве свободного агента, заключив контракт до 30 июня 2026 года.
«Татаев обладает личностными и игровыми качествами, которые, уверен, могут помочь нашей команде в текущей ситуации.
Алексей имеет большой футбольный опыт, в том числе игры за границей, что позволит ему максимально быстро адаптироваться в клубе и с первых дней сборов начать помогать команде.
Мы рады приветствовать Алексея в ФК «Оренбург», – заявил президент клуба Кирилл Волженкин.
- Татаев – воспитанник «Краснодара».
- В составе «Алании» он забил 3 гола в 48 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»