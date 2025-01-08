«Оренбург» переманил воспитанника «Краснодара»

«Оренбург» подтвердил трансфер центрального защитника «Алании» Алексея Татаева.

26-летний футболист перешел в клуб РПЛ в качестве свободного агента, заключив контракт до 30 июня 2026 года.

«Татаев обладает личностными и игровыми качествами, которые, уверен, могут помочь нашей команде в текущей ситуации.

Алексей имеет большой футбольный опыт, в том числе игры за границей, что позволит ему максимально быстро адаптироваться в клубе и с первых дней сборов начать помогать команде.

Мы рады приветствовать Алексея в ФК «Оренбург», – заявил президент клуба Кирилл Волженкин.