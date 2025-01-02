Игрок «Балтики» рассказал, сколько ему нужно для комфортной жизни в Калининграде

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель ответил, сколько денег он тратит в месяц в Калининграде. Футболист перешел в клуб Первой лиги в сентября 2024 года.

– Сколько вам нужно для комфортной жизни в Калининграде?

– Честно, не могу сказать, не считал. Точно незначительно много.

– Но Евгению Латышонку хватает и 30 тысяч рублей.

– Возможно, такой суммы хватает только тем, кто живет на базе. И то с трудом можно в это поверить. Думаю, 30 тысяч – это слишком занижено, ведь Евгений играет в «Зените». Я жил на базе во Второй лиге, когда была зарплата в 50 тысяч рублей, и мог не тратить ее.