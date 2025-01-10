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    • В челнинском детсаду футбольный тренер заставил игроков избить ребенка

    В челнинском детсаду футбольный тренер заставил игроков избить ребенка

    В Татарстане произошел скандал вокруг избиения ребенка на футбольной тренировке. Инцидент произошел в детском саду в Набережных Челны.

    «Платные занятия проводил тренер Руслан Хайруллин, а организовал некий индивидуальный предприниматель.

    Как считают родители, Руслан специально спровоцировал детей, натравил на одного из малышей за провинность. Дети стали избивать толпой лежащего ребенка руками и ногами. После инцидента договор аренды был расторгнут и занятия больше не проводились. Но руководитель клуба якобы урегулировал конфликт с родителями избитого ребeнка», – написал источник.

    «Ребенок сказал, что устал, лeг на пол. Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили. У меня была истерика.

    Тренер свою вину отрицал и назвал меня сумасшедшей. Сказал, чтобы я это ещe доказала. А когда я сказала про запись, он ответил: «Ну там же нет звука.

    Тренера уволили в тот же день. Претензий ни к руководству детсада, ни к спортшколе у меня нет», – сообщила мама ребенка.

    • В Набережных Челны есть клуб Первой лиги – «КАМАЗ» (13-е место).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии (6)
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    Александр.Т.
    1736525005
    Надеюсь родители этому тренеришки личико попортили
    Ответить
    ...уефан
    1736525248
    ...не стал смотреть видео, но если всё так, как здесь описано, то это за гранью добра и зла. Если честно, трудно даже слова подобрать...
    Ответить
    subbotaspartak
    1736529489
    Придушил бы суку
    Ответить
    Айболид
    1736530329
    нелюдь б.ля .
    Ответить
    АлексМак
    1736539652
    идиот конченый
    Ответить
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