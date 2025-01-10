В челнинском детсаду футбольный тренер заставил игроков избить ребенка

В Татарстане произошел скандал вокруг избиения ребенка на футбольной тренировке. Инцидент произошел в детском саду в Набережных Челны.

«Платные занятия проводил тренер Руслан Хайруллин, а организовал некий индивидуальный предприниматель.

Как считают родители, Руслан специально спровоцировал детей, натравил на одного из малышей за провинность. Дети стали избивать толпой лежащего ребенка руками и ногами. После инцидента договор аренды был расторгнут и занятия больше не проводились. Но руководитель клуба якобы урегулировал конфликт с родителями избитого ребeнка», – написал источник.

«Ребенок сказал, что устал, лeг на пол. Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили. У меня была истерика.

Тренер свою вину отрицал и назвал меня сумасшедшей. Сказал, чтобы я это ещe доказала. А когда я сказала про запись, он ответил: «Ну там же нет звука.

Тренера уволили в тот же день. Претензий ни к руководству детсада, ни к спортшколе у меня нет», – сообщила мама ребенка.