Жена Ари удивилась реакции на высказывание о российских супермаркетах

Супруга спортивного директора «Торпедо» Ари Наталья Грызлова отреагировала на то, что ее пост в соцсетях привлек внимание российских СМИ.

«Как я это восприняла? Удивило, что это привлекло внимание СМИ, ведь есть столько полезной информации для народа, о которой можно написать. Не думаю, что было важно придавать масштабность моей истории.

Какие впечатления после возвращения в Россию? Все хорошо. Конечно, пока еще идет процесс адаптации к климату, к часовому поясу. Деткам тяжелее, чем нам, но, думаю, они скоро привыкнут», – сказала Грызлова.

Ранее Грызлова рассказала историю о том, как ее старшая дочь пошла в один из российских магазинов. Там она столкнулась с продавцом, который грубил посетителям.