Жена Ари удивилась реакции на высказывание о российских супермаркетах

Супруга спортивного директора «Торпедо» Ари Наталья Грызлова отреагировала на то, что ее пост в соцсетях привлек внимание российских СМИ.
«Как я это восприняла? Удивило, что это привлекло внимание СМИ, ведь есть столько полезной информации для народа, о которой можно написать. Не думаю, что было важно придавать масштабность моей истории.
Какие впечатления после возвращения в Россию? Все хорошо. Конечно, пока еще идет процесс адаптации к климату, к часовому поясу. Деткам тяжелее, чем нам, но, думаю, они скоро привыкнут», – сказала Грызлова.
Ранее Грызлова рассказала историю о том, как ее старшая дочь пошла в один из российских магазинов. Там она столкнулась с продавцом, который грубил посетителям.
- Ари выступал в России с 2010 по 2021 годы за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
- В 2018-м провел 2 матча за сборную России.
- 3 декабря 2024 года Ари был назначен спортивным директором «Торпедо».