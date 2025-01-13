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    • Жена Ари удивилась реакции на высказывание о российских супермаркетах

    Жена Ари удивилась реакции на высказывание о российских супермаркетах

    Супруга спортивного директора «Торпедо» Ари Наталья Грызлова отреагировала на то, что ее пост в соцсетях привлек внимание российских СМИ.

    «Как я это восприняла? Удивило, что это привлекло внимание СМИ, ведь есть столько полезной информации для народа, о которой можно написать. Не думаю, что было важно придавать масштабность моей истории.

    Какие впечатления после возвращения в Россию? Все хорошо. Конечно, пока еще идет процесс адаптации к климату, к часовому поясу. Деткам тяжелее, чем нам, но, думаю, они скоро привыкнут», – сказала Грызлова.

    Ранее Грызлова рассказала историю о том, как ее старшая дочь пошла в один из российских магазинов. Там она столкнулась с продавцом, который грубил посетителям.

    • Ари выступал в России с 2010 по 2021 годы за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
    • В 2018-м провел 2 матча за сборную России.
    • 3 декабря 2024 года Ари был назначен спортивным директором «Торпедо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.01.2025 12:55
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    Комментарии (2)
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    Гор--google
    1736763066
    Давно ли сама в чепках лаяла на продавцов и таких же как сама покупателей? Окультурилась никак в фавельной Бразилии. Не надо фифу культурношную из себя строить, будь кем была,и не пиарся так,на дешёвых статейках.
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    VasyaM63
    1736781087
    можно подумать она в россии некогда нежила ----иностранка твю мать
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