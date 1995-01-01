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    Легион - результаты

    Город Махачкала
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://www.fc-legion.pro/
    Стадион Динамо
    Тренер Ренат Избулатов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Легион 0:1 Форте
    17 тур
    		9 ноября, среда 13:00 Ессентуки 0:7 Легион
    16 тур
    		3 ноября, четверг 17:00 Легион 0:2 Чайка
    15 тур
    		29 октября, суббота 15:00 СКА 1:0 Легион
    14 тур
    		22 октября, суббота 14:30 Легион 2:2 Динамо
    13 тур
    		15 октября, суббота 16:00 Машук-КМВ 1:5 Легион
    1 тур
    		11 октября, вторник 14:30 Легион 0:4 Черноморец
    12 тур
    		8 октября, суббота 16:00 Дружба 1:0 Легион
    11 тур
    		1 октября, суббота 15:00 Легион 1:1 Алания-2
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 15:00 Кубань Холдинг 1:0 Легион
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:30 Легион 1:1 Биолог-Новокубанск
    8 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Ротор 5:1 Легион
    7 тур
    		3 сентября, суббота 16:00 Легион 0:2 Спартак-Нальчик
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Форте 1:0 Легион
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 16:30 Легион 3:1 Ессентуки
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 19:30 Чайка 6:1 Легион
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 16:00 Легион 0:1 СКА
    2 тур
    		30 июля, суббота 18:00 Динамо 0:0 Легион
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