Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
|18 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|Легион
|0:1
|Форте
|17 тур
|9 ноября, среда
|13:00
|Ессентуки
|0:7
|Легион
|16 тур
|3 ноября, четверг
|17:00
|Легион
|0:2
|Чайка
|15 тур
|29 октября, суббота
|15:00
|СКА
|1:0
|Легион
|14 тур
|22 октября, суббота
|14:30
|Легион
|2:2
|Динамо
|13 тур
|15 октября, суббота
|16:00
|Машук-КМВ
|1:5
|Легион
|1 тур
|11 октября, вторник
|14:30
|Легион
|0:4
|Черноморец
|12 тур
|8 октября, суббота
|16:00
|Дружба
|1:0
|Легион
|11 тур
|1 октября, суббота
|15:00
|Легион
|1:1
|Алания-2
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|15:00
|Кубань Холдинг
|1:0
|Легион
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Легион
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|8 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Ротор
|5:1
|Легион
|7 тур
|3 сентября, суббота
|16:00
|Легион
|0:2
|Спартак-Нальчик
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Форте
|1:0
|Легион
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|16:30
|Легион
|3:1
|Ессентуки
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|19:30
|Чайка
|6:1
|Легион
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|16:00
|Легион
|0:1
|СКА
|2 тур
|30 июля, суббота
|18:00
|Динамо
|0:0
|Легион