31 мая в рамках 12 тура Второй лиги Б встретятся «Астрахань» и «Легион». Обе команды продолжают борьбу в середине таблицы, стремясь улучшить турнирные позиции. «Астрахань» после мощной победы над «Спартаком Нальчик» попытается развить успех, а «Легион» приедет в статусе одной из самых неудобных команд для соперников. Учитывая текущую форму коллективов, встреча обещает быть равной и насыщенной борьбой.

«Астрахань»

Хозяева подходят к матчу в позитивном настроении после уверенной победы 2:0 в гостях над «Спартаком Нальчик». На счету команды 11 очков после 11 туров, и пока она располагается на 11-й строчке таблицы.

Главное преимущество – это атакующий импульс: 11 голов в 5 последних играх, что составляет в среднем 2.20 гола за матч. Форвард Пачо остаeтся ключевой фигурой – 6 мячей в 11 турах. Однако при этом дома команда по-прежнему нестабильна – уже 6 матчей без побед. Пропускает «Астрахань» в среднем всего 0.80 гола за игру, что говорит о неплохой оборонительной структуре, несмотря на неудачи.

«Легион»

Гости занимают 6-е место с 18 очками и не проигрывают уже в трeх матчах подряд, в том числе взяв минимальную победу над «Ангуштом». «Легион» не слишком результативен в атаке – всего 4 гола в последних 5 играх (в среднем 0.80 за матч), но стабильно создаeт моменты и забивает в 7 из 9 последних встреч.

В обороне команда надeжна: 5 пропущенных голов в 5 последних матчах. Средняя пропускаемость – 1 гол за игру. Бомбардир Полковников с 3 мячами остаeтся важным игроком в атакующей линии.

Факты о командах:

«Астрахань»

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем 2.20 гола за матч (последние 5 туров)

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Не побеждает дома в 6 матчах подряд

«Легион»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем 0.80 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи 40% (2) 60% (3) 0% (0) 6 Забитых мячей 4 1.2 В среднем за матч 0.8 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур Легион 0 : 0 Астрахань Россия. Кубок, 2 раунд Астрахань 2 : 1 Легион Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур Астрахань 1 : 0 Легион Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур Легион 1 : 1 Астрахань Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур Астрахань 2 : 2 Легион

Прогноз на матч «Астрахань» – «Легион»

Обе команды не являются фаворитами турнира, но показывают разные тенденции. «Астрахань» выглядит более мощно в атаке и набрала ход. Однако проблемы дома и плотная оборона «Легиона» не позволят развить агрессию полностью. Ожидаем сдержанную игру с небольшим количеством голов, где минимальное преимущество будет на стороне хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Астрахани».

Рекомендованные ставки: