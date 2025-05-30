Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Астрахань» – «Легион»: Вторая лига Б, 31 мая 2025

30 мая 2025 13:51
Астрахань - Легион
31 мая 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Астрахани»
Сделать ставку

31 мая в рамках 12 тура Второй лиги Б встретятся «Астрахань» и «Легион». Обе команды продолжают борьбу в середине таблицы, стремясь улучшить турнирные позиции. «Астрахань» после мощной победы над «Спартаком Нальчик» попытается развить успех, а «Легион» приедет в статусе одной из самых неудобных команд для соперников. Учитывая текущую форму коллективов, встреча обещает быть равной и насыщенной борьбой.

«Астрахань»

Хозяева подходят к матчу в позитивном настроении после уверенной победы 2:0 в гостях над «Спартаком Нальчик». На счету команды 11 очков после 11 туров, и пока она располагается на 11-й строчке таблицы.

Главное преимущество – это атакующий импульс: 11 голов в 5 последних играх, что составляет в среднем 2.20 гола за матч. Форвард Пачо остаeтся ключевой фигурой – 6 мячей в 11 турах. Однако при этом дома команда по-прежнему нестабильна – уже 6 матчей без побед. Пропускает «Астрахань» в среднем всего 0.80 гола за игру, что говорит о неплохой оборонительной структуре, несмотря на неудачи.

«Легион»

Гости занимают 6-е место с 18 очками и не проигрывают уже в трeх матчах подряд, в том числе взяв минимальную победу над «Ангуштом». «Легион» не слишком результативен в атаке – всего 4 гола в последних 5 играх (в среднем 0.80 за матч), но стабильно создаeт моменты и забивает в 7 из 9 последних встреч.

В обороне команда надeжна: 5 пропущенных голов в 5 последних матчах. Средняя пропускаемость – 1 гол за игру. Бомбардир Полковников с 3 мячами остаeтся важным игроком в атакующей линии.

Факты о командах:

«Астрахань»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем 2.20 гола за матч (последние 5 туров)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не побеждает дома в 6 матчах подряд

«Легион»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем 0.80 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи
40% (2)
60% (3)
0% (0)
6
Забитых мячей
4
1.2
В среднем за матч
0.8
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Легион
0 : 0
16.11.2024
Астрахань
Россия. Кубок, 2 раунд
Астрахань
2 : 1
21.08.2024
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
Астрахань
1 : 0
15.05.2024
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Легион
1 : 1
14.10.2023
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
Астрахань
2 : 2
16.07.2023
Легион

Прогноз на матч «Астрахань» – «Легион»

Обе команды не являются фаворитами турнира, но показывают разные тенденции. «Астрахань» выглядит более мощно в атаке и набрала ход. Однако проблемы дома и плотная оборона «Легиона» не позволят развить агрессию полностью. Ожидаем сдержанную игру с небольшим количеством голов, где минимальное преимущество будет на стороне хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Астрахани».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Астрахани» – коэффициент 6.50
  • Победа «Астрахани» – коэффициент 2.45
  • Индивидуальный тотал «Астрахани» больше 1 – коэффициент 1.85

6.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Астрахани»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Легион Астрахань
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 1
6.00
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия - Кабо-Верде
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 4
7.00
Лига конференций, Финал
Бетис - Челси
Точный счёт 1:1
Матч завершен
2 : 1
7.20
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия - Гана
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 2
7.00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Сочи - Пари НН
Точный счёт 2:1 в пользу «Сочи»
Матч завершен
1 : 0
6.80
Товарищеские матчи. Сборные
Оман - Ливан
Точный счёт 0:1 в пользу Ливана
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 