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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2025/2026
Астрахань - Легион
Астрахань - Легион: обзор матча 09 сентября 2025
Астрахань
09.09.2025, вторник, 15:30
Россия. Кубок, 3 раунд
5 : 2
Завершен
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Информация о матче
Стадион:
им. Колосова
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