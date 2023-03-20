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Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»

20 марта 2023, 16:35
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Субботняя встреча 20-го тура группы 1 (по-старому «Юг») Второй лиги между «Легионом» и «Ротором» (0:2) вряд ли бы попала в поле зрения широкой аудитории, если бы не яркая пресс-конференция харизматичного тренера махачкалинцев Ахмада Магомедкамилова. После игры он дал огонька: наехал и на судей, и на «Ротор».

Скриншот видео на ютуб-канале «Ротора».

Приключения для «Легиона» начались еще за несколько дней до матча. Поле на махачкалинском стадионе «Динамо» к марту подготовить не сумели, поэтому пришлось искать другое место для проведения встречи. Остановились на том, чтобы сыграть на поле «Ротора» – на арене ЧМ-2018.

При этом не очень понятно, почему «Легион» не пустили на главный стадион Дагестана – «Анжи Арена», где с газоном более-менее. Видимо, потому что на следующий день на нем должно было играть «Динамо» в Первой лиге против «Краснодара-2» (1:0): боялись, что поле не выдержит.

В итоге «Легиону» пришлось тащиться на автобусе в Волгоград. Это почти 900 километров и 11 часов пути.

Скриншот сервиса «Яндекс.Карты».

На поле «Ротора» у «Легиона» особых шансов не было. Волгоградцы забили на 38-й и 49-й минутах и уверенно довели до победы на глазах более чем 7000 зрителей. Они отстают от первого места на 11 очков и вряд ли вернутся на следующий сезон в дивизион выше. «Легион» идет 11-м, выше в силу бюджета и возможностей ему не прыгнуть.

Потом матча самое интересное – пресс-конференция тренера Ахмада Магомедкамилова. Сначала он пожаловался на молодость своего состава и потерю основных игроков из-за травм. А потом досталось «Ротору» и судьям.

«Единственный осадок – судейство. Дураков среди вас нет, наверное. Все все видят и понимают. Такие команды, как мы, часто становятся жертвами агрессии вот таких недобросовестных людей. Стыдно должно быть такие очки набирать. Самим надо выигрывать матчи, ребят (обращаясь к «Ротору» – прим. «Бомбардира»). То, что происходит, – это не очень хорошо.

Мы готовимся, проезжаем 1000 километров. На тебя прут такие соперники. По габаритам наши двое игроков – это один игрок «Ротора». И еще какой-то паренек [судья] приходит и ставит в этом финальную точку.

Ты понимаешь: что бы ты ни делал, результат будет один и тот же. Как будто чемпионат Дагестана играем. Все спорные моменты свистит в одну сторону, чтобы зачистку сделать. Зачем? Нам это неприятно. Ты проехал 1000 километров на грязном пыльном автобусе, в такую благодать. Ты видишь этот стадион, хочешь поиграть, помериться силами с соперником. Дайте один на один ругаться, драться [на поле], поиграть. Че вы лезете? Они же и так выиграют, наверное. Это все тяжело нам дается», – выдал Магомедкамилов, полностью речь доступна на видео.

Матч судили Павел Шишикин (Тамбов), Александр Павлов (Саратов) и Александр Захаров (Санкт-Петербург).

У тренера интересная биография. До прихода в профессиональный футбол он работал капитаном полиции. Помимо спорта тренер много времени уделяет мусульманской религии, ранее проводил «лекции по воспитанию души». В своем телеграм-канале Магомедкамилов назван как Ахмад Анчихский. Подпись – «Чтец Корана». Канал посвящен религии. Журналист Сергей Ильев называет тренера священнослужителем, а сам Магомедкамилов так говорит о своем умении читать Коран.

«На самом деле, относительно не так давно я читал Коран с большим трудом. Знал наизусть только несколько сур. Потом кто-то из соседей дал мне диск с чтением Мишари ибн Рашида, и я не смог остаться равнодушным к нему. В Дагестане не было развито красивое чтение Корана. А я просто начал повторять за шейхом Мишари. Потом, когда намаз за мной стали делать люди, знающие правила чтения, я, естественно, стал более требователен к себе, стал ходить на уроки по таджвиду», – сказал Магомедкамилов.

Некоторое время назад Магомедкамилов неодобрительно высказывался о культуре боления в Дагестане.

«Развитие футбола – это нормальное явление. Футбол – это не алкоголизм и не проституция. И мы, мусульмане, поддерживаем развитие спорта. С другой стороны, я и сейчас хотел бы отметить, что Дагестан – это не территория «Анжи». Футбольный клуб – лишь часть Дагестана. Футбол должен оставаться спортом, а не возводиться на уровень религии. Спорт без фанатизма. Спорт желателен с точки зрения шариата, но нельзя преступать границы. Мусульманский болельщик должен отличаться от других. Идeшь на матч – покажи красоту ислама: не матерись, не кури, не ругайся.

Фото: Global Look Press.

Опять же моя критика не касается всех болельщиков. Она касается только тех, кто не умеет себя вести. Мусульманин должен оставаться мусульманином и на стадионе. Неужели ни разу нельзя было объявить по стадиону просьбу не материться? Мы ведь смогли вывесить баннер с изречением Пророка о том, что тот, кто сквернословит, тот не из нас. Мы хотим, чтобы эти люди были из нас. Ты – мусульманин, а уже потом болельщик», – говорил тренер.

По информации того же Сергея Ильева, в «Легионе» Магомедкамилов сейчас работает практически на общественных началах.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Вторая лига. Группа 1 Ротор Легион Магомедкамилов Ахмад
Комментарии (2)
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qawzsexdr
1679321384
Как и большинство подобных выступлений, куча эмоций а конкретики ноль
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моэм
1679323627
Тренер не священнослужитель.....и получается пропал гвоздь программы статьи.....остальное " вода " , причём в виде вонючей жидкости .
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