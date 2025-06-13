14 июня в Ставрополе на стадионе «Динамо» пройдeт важный матч 14-го тура Второй лиги Б между лидером турнира «Динамо Ставрополь» и восьмой командой таблицы «Легионом». Соперники подошли к встрече в разных психологических и турнирных позициях, что обещает зрелищное противостояние с насыщенной атакующей игрой.
«Динамо Ставрополь»
После 13 туров «Динамо Ставрополь» занимает первое место с 27 очками и находится в отличной форме: команда не проигрывает уже шесть матчей подряд в турнире. Хозяева стабильно забивают в каждой игре – в последних 6 матчах неизменно находили путь в ворота соперника. В последних пяти матчах «Динамо» забило 9 голов (в среднем 1.80 за игру), при этом пропустив всего 3 (0.60 в среднем), что подчeркивает сбалансированность команды как в атаке, так и в обороне. Недавняя выездная победа над «Сочи-2» (1:0) и уверенная домашняя виктория над «Севастополем» (3:0) демонстрируют, что команда умеет добиваться результата как дома, так и на выезде.
«Легион»
Гости, располагаясь на 8-м месте с 19 очками, показывают менее стабильную игру. Несмотря на то, что в трeх последних матчах «Легион» тоже сумел забивать, их нападение пока работает слабо – всего 4 гола в последних пяти играх (0.80 за игру). В то же время оборона пропускает значительно больше – 6 мячей за такой же промежуток (1.20 в среднем). Последние результаты показывают, что «Легион» способен на результативные игры, но и уязвим в обороне, что может стать слабым звеном в противостоянии с фаворитом.
Факты о командах
«Динамо Ставрополь»
- Лидер чемпионата (27 очков)
- Не проигрывает 6 матчей подряд
- Забивает в каждом из последних 6 матчей
- В среднем 1.80 гола забито и 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)
«Легион»
- 8 место в таблице (19 очков)
- Забивает в 3 последних матчах подряд
- В среднем 0.80 гола забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)
Прогноз на матч
«Динамо Ставрополь» выглядит фаворитом встречи благодаря уверенной атаке и надeжной защите. Команда отлично контролирует игру, умеет реализовывать моменты и сохраняет дисциплину в обороне. «Легион» будет пытаться использовать свои шансы, особенно на контратаках, но им сложно рассчитывать на удержание результата против лидера турнира на выезде. Встреча обещает быть атакующей, с минимум двумя забитыми голами. При этом шансы «Динамо Ставрополь» на победу существенно выше, но «Легион» должен отличиться хотя бы одним мячом.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Ставрополь»
Рекомендованные ставки:
- Победа «Динамо Ставрополь» – коэффициент 1.90
- Точный счeт 2:1 в пользу «Динамо Ставрополь» – коэффициент 7.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
- Индивидуальный тотал «Динамо Ставрополь» больше 1.5 – коэффициент 2.05