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Прогноз на точный счёт матча «Динамо Ставрополь» – «Легион»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 8:00
Динамо Ставрополь - Легион
14 июн. 2025, суббота 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
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7.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Ставрополь»
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14 июня в Ставрополе на стадионе «Динамо» пройдeт важный матч 14-го тура Второй лиги Б между лидером турнира «Динамо Ставрополь» и восьмой командой таблицы «Легионом». Соперники подошли к встрече в разных психологических и турнирных позициях, что обещает зрелищное противостояние с насыщенной атакующей игрой.

«Динамо Ставрополь»

После 13 туров «Динамо Ставрополь» занимает первое место с 27 очками и находится в отличной форме: команда не проигрывает уже шесть матчей подряд в турнире. Хозяева стабильно забивают в каждой игре – в последних 6 матчах неизменно находили путь в ворота соперника. В последних пяти матчах «Динамо» забило 9 голов (в среднем 1.80 за игру), при этом пропустив всего 3 (0.60 в среднем), что подчeркивает сбалансированность команды как в атаке, так и в обороне. Недавняя выездная победа над «Сочи-2» (1:0) и уверенная домашняя виктория над «Севастополем» (3:0) демонстрируют, что команда умеет добиваться результата как дома, так и на выезде.

«Легион»

Гости, располагаясь на 8-м месте с 19 очками, показывают менее стабильную игру. Несмотря на то, что в трeх последних матчах «Легион» тоже сумел забивать, их нападение пока работает слабо – всего 4 гола в последних пяти играх (0.80 за игру). В то же время оборона пропускает значительно больше – 6 мячей за такой же промежуток (1.20 в среднем). Последние результаты показывают, что «Легион» способен на результативные игры, но и уязвим в обороне, что может стать слабым звеном в противостоянии с фаворитом.

Факты о командах

«Динамо Ставрополь»

  • Лидер чемпионата (27 очков)
  • Не проигрывает 6 матчей подряд
  • Забивает в каждом из последних 6 матчей
  • В среднем 1.80 гола забито и 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Легион»

  • 8 место в таблице (19 очков)
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем 0.80 гола забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
12% (2)
59% (10)
29% (5)
14
Забитых мячей
24
0.82
В среднем за матч
1.41
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
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3 : 0
29.03.2025
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Легион
1 : 2
03.08.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
06.04.2024
Легион
Россия. Вторая лига. Группа 1, 1 тур
Динамо Ставрополь
1 : 5
07.05.2023
Легион
Россия. Вторая лига. Группа 1, 14 тур
Легион
2 : 2
22.10.2022
Динамо Ставрополь
Россия. Вторая лига. Группа 1, 2 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
30.07.2022
Легион
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
29.05.2022
Легион
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 17 тур
Легион
0 : 0
06.11.2021
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Группа 1, 20 тур
Легион
1 : 1
24.03.2021
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Группа 1, 4 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
29.08.2020
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 7 тур
Динамо Ставрополь
1 : 1
01.09.2019
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 22 тур
Легион
2 : 0
12.04.2019
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 8 тур
Динамо Ставрополь
2 : 2
16.09.2018
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Легион
2 : 2
16.05.2018
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 16 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
28.10.2017
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 25 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
30.04.2017
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 11 тур
Легион
1 : 2
09.10.2016
Динамо Ставрополь
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Прогноз на матч

«Динамо Ставрополь» выглядит фаворитом встречи благодаря уверенной атаке и надeжной защите. Команда отлично контролирует игру, умеет реализовывать моменты и сохраняет дисциплину в обороне. «Легион» будет пытаться использовать свои шансы, особенно на контратаках, но им сложно рассчитывать на удержание результата против лидера турнира на выезде. Встреча обещает быть атакующей, с минимум двумя забитыми голами. При этом шансы «Динамо Ставрополь» на победу существенно выше, но «Легион» должен отличиться хотя бы одним мячом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Ставрополь»

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Динамо Ставрополь» – коэффициент 1.90
  • Точный счeт 2:1 в пользу «Динамо Ставрополь» – коэффициент 7.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Динамо Ставрополь» больше 1.5 – коэффициент 2.05

7.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Ставрополь»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Легион Динамо Ставрополь
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