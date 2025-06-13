14 июня в Ставрополе на стадионе «Динамо» пройдeт важный матч 14-го тура Второй лиги Б между лидером турнира «Динамо Ставрополь» и восьмой командой таблицы «Легионом». Соперники подошли к встрече в разных психологических и турнирных позициях, что обещает зрелищное противостояние с насыщенной атакующей игрой.

«Динамо Ставрополь»

После 13 туров «Динамо Ставрополь» занимает первое место с 27 очками и находится в отличной форме: команда не проигрывает уже шесть матчей подряд в турнире. Хозяева стабильно забивают в каждой игре – в последних 6 матчах неизменно находили путь в ворота соперника. В последних пяти матчах «Динамо» забило 9 голов (в среднем 1.80 за игру), при этом пропустив всего 3 (0.60 в среднем), что подчeркивает сбалансированность команды как в атаке, так и в обороне. Недавняя выездная победа над «Сочи-2» (1:0) и уверенная домашняя виктория над «Севастополем» (3:0) демонстрируют, что команда умеет добиваться результата как дома, так и на выезде.

«Легион»

Гости, располагаясь на 8-м месте с 19 очками, показывают менее стабильную игру. Несмотря на то, что в трeх последних матчах «Легион» тоже сумел забивать, их нападение пока работает слабо – всего 4 гола в последних пяти играх (0.80 за игру). В то же время оборона пропускает значительно больше – 6 мячей за такой же промежуток (1.20 в среднем). Последние результаты показывают, что «Легион» способен на результативные игры, но и уязвим в обороне, что может стать слабым звеном в противостоянии с фаворитом.

Факты о командах

«Динамо Ставрополь»

Лидер чемпионата (27 очков)

Не проигрывает 6 матчей подряд

Забивает в каждом из последних 6 матчей

В среднем 1.80 гола забито и 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

8 место в таблице (19 очков)

Забивает в 3 последних матчах подряд

В среднем 0.80 гола забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 12% (2) 59% (10) 29% (5) 14 Забитых мячей 24 0.82 В среднем за матч 1.41 2:1 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур Легион 3 : 0 Динамо Ставрополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур Легион 1 : 2 Динамо Ставрополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур Динамо Ставрополь 1 : 3 Легион Россия. Вторая лига. Группа 1, 1 тур Динамо Ставрополь 1 : 5 Легион Россия. Вторая лига. Группа 1, 14 тур Легион 2 : 2 Динамо Ставрополь Россия. Вторая лига. Группа 1, 2 тур Динамо Ставрополь 0 : 0 Легион Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур Динамо Ставрополь 0 : 1 Легион Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 17 тур Легион 0 : 0 Динамо Ставрополь Россия. ПФЛ. Группа 1, 20 тур Легион 1 : 1 Динамо Ставрополь Россия. ПФЛ. Группа 1, 4 тур Динамо Ставрополь 0 : 0 Легион Россия. ПФЛ. Зона Юг, 7 тур Динамо Ставрополь 1 : 1 Легион Россия. ПФЛ. Зона Юг, 22 тур Легион 2 : 0 Динамо Ставрополь Россия. ПФЛ. Зона Юг, 8 тур Динамо Ставрополь 2 : 2 Легион Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур Легион 2 : 2 Динамо Ставрополь Россия. ПФЛ. Зона Юг, 16 тур Динамо Ставрополь 0 : 0 Легион Россия. ПФЛ. Зона Юг, 25 тур Динамо Ставрополь 0 : 0 Легион Россия. ПФЛ. Зона Юг, 11 тур Легион 1 : 2 Динамо Ставрополь

Прогноз на матч

«Динамо Ставрополь» выглядит фаворитом встречи благодаря уверенной атаке и надeжной защите. Команда отлично контролирует игру, умеет реализовывать моменты и сохраняет дисциплину в обороне. «Легион» будет пытаться использовать свои шансы, особенно на контратаках, но им сложно рассчитывать на удержание результата против лидера турнира на выезде. Встреча обещает быть атакующей, с минимум двумя забитыми голами. При этом шансы «Динамо Ставрополь» на победу существенно выше, но «Легион» должен отличиться хотя бы одним мячом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Ставрополь»

Рекомендованные ставки: